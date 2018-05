Regionalsport Hochrhein Erfolgreicher Saisonstart für Jennifer Wirbser

Beim Wettbewerb in Sinzheim-Leiberstung wird die Berauerin in der Dressur mit einer Wertnote von 7.5 Dritte. Ihre Schwester Melanie werden beim Einspänner-Hindernisfahren mit "Shitan" sogar Zweite und mit dem Zweispänner ebenso Zweite

Fahrsport: (sk) Erfolgreich in die Turniersaison startete Jennifer Wirbser. In Sinzheim-Leiberstung wurde die Berauerin in der Dressur mit einer Wertnote von 7.5 Dritte. Ihre Schwester Melanie wurde beim Einspänner-Hindernisfahren mit "Shitan" sogar Zweite und mit dem Zweispänner ebenso Zweite. Die Dressur beendete sie mit der Wertnote 8.0. Zuletzt wurde Sabrina Wirbser, ebenfalls eine Schwester, beim Reitturnier in Tiengen in der A*-Dressur Zweite Reserve und in der A**-Prüfung Erste Reserve. Mit den Ponys starteten die Wirbsers beim Fahrturnier in Aach-Linz. In der Dressur gab's mit einer Wertnote von 7.0 Platz eins und im kombinierten Hindernisfahren mit Geländehindernissen Rang zwei. Mit den Ponys steht am Samstag in Marbach eine Dressur an und am Sonntag ein Marathon und Hinernisfahren auf der Schwäbischen Alb.