Reiten Erfolgreiche Saison für Jennifer Wirbser

Fahrsportlerin aus Berau ist stolz auf ihre Ponys "Merlin" und "Shitan". Elf Platzierungen bei 14 Wettbewerben

Fahrsport: (gru) Eindrucksvoll ist die Bilanz von Fahrsportlerin Jennifer Wirbser aus Berau von den Fürstenberg-Fahrsportfreunden Donaueschingen. Die 30-jährige Disponentin vom "Team Hasenhof" startete bei insgesamt sechs Turnieren an 14 Wettbewerben mit ihrem von „Merlin“ und „Shitan“ gezogenen Pony-Gespann und wurde dabei elf Mal platziert.

Beim Turnier der Klasse M in Bahlingen legte das Trio einen dritten Platz bei der Dressur vor und krönte den Wettkampftag dann im Hindernisfahren mit einem Sieg: "Wir waren das einzige Gespann ohne Abwurf", lobt Wirbser ihre beiden Ponys.

Die versuchten sich beim Wettkampf in Aidlingen zusätzlich im einspännigen Fahren. In der Dressur zeigte sich "Merlin" ganz allein vor der Kutsche leicht irritiert, so dass es lediglich zu Platz zwölf reichte. Beim Hindernisfahren durfte "Shitan" ran und führte seine Kutscherin auf Platz zwei. In der Zweispänner-Prüfung reichte es zum Sieg in der Dressur und Platz drei auf dem Hindernis-Parcours.

"Ich möchte mich bei meinen super Ponys, meinem Team und selbstverständlich auf bei meinen Sponsoren und Gönner für das Vertrauen bedanken. Die Pferde und wir werden nun etwas runter fahren damit wir nächstes Jahr wieder angreifen können", freut sich Jennifer Wirbser auf die Winterpause.