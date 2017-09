Rudern Erfolge für RC Rheinfelden

Hochrhein-Ruderer starteten bei der World-Masters Regatta in Bled/Slowenien

Rudern: (sk) Die 44. World Masters Regatta, das Welttreffen älteren Ruderer, wurde auf dem malerischen Bergsee in Bled, dem Juvel der slowenischen Alpen, durchgeführt. Dabei ist „älter“ relativ, da bereits Ruderer ab 27 Jahren hier startberechtigt sind. Andererseits ist die älteste durchgeführte Alterskategorie die „K“ mit einem Mindestdurchschnittsalter von 85 Jahren. Diese Regatta ist das jährlich größte Ereignis im Rudersport mit 4588 Teilnehmern aus der ganzen Welt.

Vom Hochrhein wagten sich sieben Ruderer an diese Herausforderung, Markus Grobert vom WSV Waldshut, sowie Hans-Werner Breuer, Klaus Fanderl, Bogdan Grzedicki, Alf Mosel, Michael Weber und Rüdiger Wilz vom Ruderclub Rheinfelden. Hierbei wurde in verschiedenen Kombinationen, teilweise in Renngemeinschaft mit Freunden aus anderen Vereinen, gestartet. Die Highlights waren dabei die Siege im Achter mit Steuermann der Altersklasse F (Durchnittsalter 60 Jahre) der Rheinfelder in Renngemeinschaft mit Hans Fellmann und Jörg Baumgartenr aus Cham (CH) und Steuermann Klaus Todenhöfer aus Hamm, der Sieg von Markus Grobert im Einer der Altersklasse D (Durchschnitt 50 Jahre) mit Klassenbestzeit. Dabei konnte Markus Grobert auch noch Siege in den Jüngeren Altersklassen B (36 Jahre) und C (43 Jahre) erringen. Nur im einer der jüngsten Altersklasse musste er sich mit einem zweiten Platz begnügen. Im Einer D beendete auch Klaus Fanderl seinen Lauf siegreich.

Eine knappe Niederlage mussten dagegen Rüdiger Wilz und Bogdan Grzedicki im Zweier ohne Steuermann E (55 Jahre) hinnehmen, bei dem sie ihren Lauf nach 1000 Metern mit etwa 30 Zentimeter gegen die Mannschaft aus Hilversum verloren. Bogdan Grzedicki konnte anschließend noch einen Sieg im Achter D in Renngemeinschaft mit Hamm erringen, ebenso wie Alf Mosel im Vierer mit Steuermann E. In diesem Rennen wurden die Rheinfelder mit Steuermann Klaus Todenhöfer in ihrem Lauf Zweite hinter einem starken irischen Team. Weitere zweite Plätze gab es für Mosel und Grzedicki im Achter E mit den Ruderkameraden aus Hamm und Klaus Fanderl im Einer B.