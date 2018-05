Regionalsport Hochrhein Erfolge für Karate-Dojo Höchenschwand

Karate-Dojo Höchenschwand räumt beim Internationalen Donaucup in Donaueschingen ab. Über 250 Karateka nehmen an diesem Turnier teil

Stolzes Quintett: Das Karate-Dojo Höchenschwand war beim Internationalen Donaucup in Donaueschingen erfolgreich. Über 250 Karateka nahmen teil. Überrascht hat Tara Nicolosi, die konzentriert jede Kumite-Begegnung anging. Trotz Verletzung im Halbfinale holte sie sich mit einem gekonnten Fußtritt doch noch als Siegerin den Pokal. Ebenso energisch zeigte sich Lisa Jehle. Auch sie schaffte es in das Finale und kämpfte sich dort bis zum dritten Platz vor. Lia Willenbrock war in Top-Form und schaffte es im Finale auf den zweiten Platz. Matthis Garand setzte sich im Finale durch und nahm die Goldmedaille mit nach Hause. Steven Damjanov und Lenz Willenbrock hatten den schwierigsten und am stärksten besetzten Pool und schafften es nicht ins Finale. Dojo-Leiter Ralf Binkert ist sehr stolz auf seine Schüler: "Das Niveau war sehr hoch. Unsere Schüler konnten aber gut mithalten." Ralf Binkert bereitet seine Schüler nun für die Deutsche Meisterschaft im Juni vor. Über Pokale und Urkunden freuen sich (von links) Lisa Jehle, Matthis Garand, Lia Willenbrock, Tara Nicolosi und Steven Damjanov. Bild: Karate-Dojo Höchenschwand