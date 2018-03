Regiosport Hochrhein Ende der Eiszeit beim EHC Herrischried

Am Wochenende nach Ostern werden in der Eissporthalle Herrischried die traditionellen Turniere zum Saisonausklang ausgetragen. Wiedersehen mit Ex-Spieler Michael Schmerda

Eishockey: – Das Ende der Eiszeit naht. Klarer Indikator dafür ist das Wochenende nach Ostern, wenn die Cracks des EHC Herrischried letztmals die Schlittschuhe in der Eishalle auf dem Hotzenwald schnüren. Der Club richtet am 7. und 8. April seine traditionellen Turniere aus. Ehe es in die Sommerpause geht, wird am Samstag, ab 9 Uhr, der "White-Stags-Pokal" mit sechs Mannschaften ausgespielt. Der Nachwuchs geht am Sonntag, ab 9 Uhr, aufs Eis und schwingt für den "Young-Stags-Pokal" die Kufen. Der Eintritt ist zu beiden Turnieren frei.

Bereits zum 25. Mal wird in Herrischried um den "White-Stags Pokal" gespielt. Während das Turnier der Aktiven anfangs über zwei Tage dauerte, wird nun nur noch an einem Tag gespielt. In diesem Jahr dürfen sich die Eishockeyfans auf elf Spiele bei dem von Ricky Schneider und Tibor Haas, die auch selbst auf dem Eis stehen werden, organisierten Turnier freuen.

Erstmals ist der EHC Herrischried mit zwei eigenen Teams vertreten. Neben den White-Stags ist auch die 1b-Mannschaft am Start. Sie tritt im Winter in der Basler Hockey League an. Gegner sind die Zweitligisten EHC Sursee und EHC Koppigen sowie der EHC Schwarzenburg und erstmals der EHC Worb.

Zu Gast an der Bande wird auch wieder das Newsportal "Matchblatt" sein. Im Internet werden die Eishockey-Fans permanent auf dem Laufenden gehalten. Die vier Hobby-Journalisten aus dem Raum Basel berichten per Livestream vom Turnier, senden zudem Interviews, Statistiken und Videos via www.matchblatt.news "Wir freuen uns über jeden Besuch am „White-Stags Pokal“, sagt Kapitän Klaus Bächle: "Vor allem aber freuen wir uns darauf, dass wir unsere treuesten Fans vor der Sommerpause nochmals sehen können."

Die Altersstufe "Mini" spielt am Sonntag, 8. April, ab 9 Uhr, um den "Young–Stags-Pokal". Mitmachen dürfen Spieler, die 15 Jahre oder jünger sind. Neben dem Gastgeber spielen bei der 21. Auflage der EHC Illnau-Effretikon, der SC Reinach und der deutsche ERC Waldbronn mit. Die Nachwuchsarbeit genießt beim EHC Herrischried nicht nur mit diesem Turnier einen hohen Stellenwert. Aktuell spielen über 60 Kinder in verschiedenen Altersstufen beim Verein.

Link zu Matchblatt Rubrik White-Stags-Pokal: http://matchblatt.news/de/kanaele/white-stags-pokal-18

Link zur Facebook Veranstaltung des White-Stags-Pokal: https://www.facebook.com/events/187408735194159/