Regionalsport Hochrhein Ein fast perfekter Ritt beim RFV Klettgau-Bühl

Geburtstagskind und Lokalmatadorin Marion Dambach wird Zweite in einem A-Springen beim Frühjahrsturnier. Nina Lange vom RC Hofgut Albführen siegt im M-Springen

Reiten: – Traumwetter, tolle Kulisse, klasse Leistungen – das Reitturnier des RFV Klettgau-Bühl bot alles, was das Herz der Pferdesportfreunde begehrt. An zwei Tagen gab es auf der idyllischen RFV-Anlage Reitsport pur. Das Turnier war der Frühlingsaufgalopp der heimischen Reiter, und diese zeigten, was sie drauf haben.

Nicht ganz so erfolgreich wie sonst bei ihrem heimischen Reitturnier waren diesmal die Bühler Reiter. Immerhin reichte es jedoch für neun Plätze unter den ersten Drei. Gut in Form waren die Reitsportler des benachbarten RC Hofgut Albführen, die sieben Siege einheimsten.

Die überragende Akteurin im Springreitparcours war am Schlusstag Nina Lange vom RC Hofgut Albführen. Sie gewann auf "Colago" das abschließende M-Springen mit einem makellosen Ritt und am Ende sechs Sekunden Vorsprung auf Markus Kiefer vom RV Schönau Oberes Wiesental. Lange brauchte für den Umlauf 46,94 Sekunden, Kiefer stoppte mit "Sir Anka" die Zeituhr bei 52,64 Sekunden.

Zuvor hatten Lange und "Colago" auch das L-Springen gewonnen – dieses Mal allerdings mit einem hauchdünnen Vorsprung. Nadine Ritzmann vom RFV Klettgau-Bühl fehlten auf "Drogba" nur fünf Sekunden zum Sieg. Vereinskollegin Christine Simmel kam auf "Cajou" ebenso ohne Fehler über die Hindernisse bei einer Zeit von 65,94 Sekunden. Sie machte ein tolles Ergebnis für die RFV-Reiter bei diesem Springen perfekt.

Ihre Vielseitigkeit unterstrich Lea Wörner vom RC Hofgut Albführen. Sie holte sich auf "Caladetto" den Sieg in der A-Stilspringprüfung mit der Wertnote 8,2. Gleich zwei erste Plätze gelangen ihr in der Dressur, die fest in Albführer Hand war. Wörner und "Donagate" überzeugten die Jury, die ihre Darbietung bei der L-Dressur mit 7,2 Punkten bewertete. Knapp dahinter landete Janine Huttrop-Hage (7,1) auf "No Discussion" auf Platz zwei. Wörner und "Donagate" gewannen mit 7,7 Punkten auch die A-Dressur.

Grund zur Freude gab's bei der Familie Huttrop-Hage vom RC Hofgut Albführen. Cecilia und "Overfly" gewannen den Reiter-Wettbewerb, Emilia und "Schneeglöckchen" den Führzügelwettbewerb, bei dem sich die Jüngsten an die Dressur herantasten.

Gewohnt sicher beherrschten RFV-Chef Christof Grießer und der routinierte "Breno" den Parcours. Das Paar holte sich den Sieg beim L-Springen am ersten Turniertag. Grießer und "Breno" blieben fehlerlos und bewältigten den Kurs in 59,03 Sekunden. Damit waren sie mehr als drei Sekunden schneller als die zweitplatzierte Monika Niederländer mit "Continental Love" vom RV Bohlingen bei Singen.

Stark waren Ramona Grießer und "Chakira", ebenfalls vom RFV Klettgau-Bühl, im Zweisterne-A-Springen. Mit einem fehlerlosen Ritt in der Zeit von 46,69 Sekunden ließen sie die Konkurrenz hinter sich.

Ein Geburtstagsgeschenk machte sich Marion Dambach vom RFV Klettgau-Bühl auf "Carimata" mit Platz zwei im A-Springen. Sie hält die Zügel nicht nur im Wettkampfbüro in der Hand, sondern präsentiert sich immer wieder stark im Parcours.

Alle Ergebnisse im Internet: