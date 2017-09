Fußball-Landesliga "Ein Tag zum Vergessen" für den FC Tiengen 08

Fußball-Landesliga: Bei der bitteren 1:2-Niederlage beim FSV RW Stegen vergeben die Gäste Chancen zuhauf. Trainer Isele muss vier kranke Spieler ersetzen

Fußball Landesliga: FSV RW Stegen – FC Tiengen 08 2:1 (0:1).

Tore: 0:1 (10.) A. Di Palma; 1:1 (68.) Fischer; 2:1 (87.) Krusenotto. – SR: Andreas Klopfer (Emmendingen). – Z.: 120. – Bes.: Hackenberger (FCT/25.) hält FE von Fischer.

Georg Isele konnte es nicht fassen: "Das ist ein Tag zum Vergessen", war der Tiengener Trainer enttäuscht. Der Tag hatte schon schlecht angefangen. Kurzfristig fielen die erkrankten Sava, Michel, Kizilay und Rüdiger aus. So mussten die Tiengener mit einer Rumpfelf antreten. Sogar Paul Mendy half mit einer gebrochenen Hand aus. Angelo Di Palma traf bereits nach zehn Minuten für die Gäste. "Bis zur Pause müssen wir 4:0 führen", so Isele, der ansehen musste, wie Eichhorn, Masek und Maier hundertprozentige Chancen ausließen. Wenigstens parierte Torwart Martin Hackenberger einen sehr zweifelhaften Foulelfmeter von Martin Fischer (25.). Nach dem Wechsel glichen die Gastgeber durch Torjäger Martin Fischer aus (68.). Auch danach blieb der FC Tiengen 08 am Drücker. Im Abschluss haperte es aber. So marschierte Tomas Masek alleine aufs Tor, brachte den Ball aber nicht in diesem unter. Angelo Di Palma scheiterte kurz danach am Außenpfosten. Drei Minuten vor dem Ende wurde es noch bitterer für die Gäste: Der gerade eingewechselte Paul Krusenotto nahm aus 25 Metern Maß und hämmerte den Ball zum 2:1 in den Winkel.

FC Tiengen 08: Hackenberger – Albicker, Mendy, Ködel, Karacan– Maier, Masek, Stasiek, Walter (87. Rastoder), Eichhorn – A. Di Palma.