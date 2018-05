Regionalsport Hochrhein Ebou Sowe zum FV Lörrach-Brombach

Weiterer Neuzugang für den Fußball-Verbandsligisten für die kommende Runde. 21-Jähriger wechselt vom FC Auggen ins Lörracher Grütt

Fußball-Verbandsliga: – Der FV Lörrach-Brombach freut sich, mit Ebou Sowe einen weiteren talentierten Spieler zu gewinnen. Der 21-Jährige hat sich beim FC Auggen in der Verbandsliga hervorragend weiterentwickelt und kann flexibel auf den Außenbahnen, im offensiven Mittelfeld oder als Angreifer eingesetzt werden. Nach seinem Wechsel vom SV Weil stand Sowe 14 Mal für die Markgräfler auf dem Feld. Sowohl in Gambia als auch im Senegal hat er hochklassig Fußball gespielt, bis er flüchten musste. Mit Lörrach und dem FV Lörrach-Brombach besteht eine besondere Verbindung des bestens integrierten Sowe. Sein Schwiegervater in spe spielte früher für den FV Brombach, Sowe arbeitet überdies in Lörrach, so dass sich der Trainings- und Anfahrtsweg für den Vater einer wenigen Wochen alten Tochter merklich verkürzt. „Ich bin überzeugt, dass Ebou rasch bei uns Fuß fassen wird. Unser schnelles Spiel wird ihm liegen. Er hat zudem einen einwandfreien Charakter“, so der Sportliche Leiter Martin Aßmuth.