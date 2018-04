Regiosport Hochrhein ESV Waldshut verschläft erste Hälfte

B-Juniorinnen verpassen beim 1:2 in Mingolsheim einen Auswärtssieg

B-Juniorinnen, EnBW-Oberliga

TuSMingolsheim – ESV Waldshut 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 (33.) Lingenfelser; 1:1 (58.) Studinger; 2:1 (75./FE) Hostadt. – SR: Dominik Genthner (Dossenheim).

Die weite Anreise nach Mingolsheim, südlich Heidelberg gelegen, steckte den ESV-Spielerinnen sichtlich in den Klamotten. Bereits vor der Partie stellte Trainer Sven Rapp fest, dass beim Aufwärmprogramm die nötige Konzentration fehlte. Entsprechend verlief auch der erste Durchgang der von Dominik Genthner sehr gut geleiteten Partie: "Wir standen viel zu weit weg von den Gegenspielerinnen", bemängelte Rapp "ungenaue Pässe und schlechtes Stellungsspiel." So durften sich die Gäste vom Hochrhein glücklich schätzen, dass sie beim Tabellensiebten, der vor der Partie nur einen Punkt mehr auf dem Konto hatte, zur Pause lediglich mit 0:1 hinten lagen. Die Gastgeberinnen vergaben neben etlichen Chancen auch noch einen Strafstoß.

Mit einem Rapp'schen Donnerwetter in den Ohren kam das ESV-Team aus der Kabine und sorgte nun für einen anderen Spielverlauf. Alles, was sich der Tabellenneunte vorgenommen hatte, wurde endlich umgesetzt. Auf feine Vorarbeit von Juna Nier hämmerte Mandy Studinger den Ball unhaltbar in den Winkel.

Mit dem Ausgleich wuchs der Druck, die wenigen Konter des TuS Mingolsheim wurden im Keim erstickt. Allerdings agierte das Rapp-Team in der Offensive zu umständlich. "Es wurde versucht, den Ball über die Linie zu tragen", trauerte der Trainer zahlreichen Tormöglichkeiten nach. Prompt wurde dieser Leichtsinn bestraft. Die Mingolsheimer Stürmerin versuchte, sich einen hohen und weiten Ball zu erlaufen, konnte dabei nur mit einem Foul gestoppt werden Den Strafstoß verwandelte Miriam Hostadt gegen ESV-Torhüterin Miriam Naujoks zum Sieg.