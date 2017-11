Regiosport Hochrhein ESV Waldshut trifft in letzter Minute zum Sieg

B-Juniorinnen holen wichtige Punkte im Abstiegskampf der Oberliga dank des 3:2-Erfolgs beim Schlusslicht SV Böblingen

Mädchenfußball, EnBW-Oberliga B-Juniorinnen

SV Böblingen – ESV Waldshut 2:3 (2:1)

Mit dem wichtigen Auswärtssieg beim Schlusslicht verschafften sich die B-Juniorinnen des ESV Waldshut etwas Luft im Abstiegskampf. Allerdings mussten sich die Gäste in Böblingen bis kurz vor Schluss gedulden, ehe Marisa Meier und Larissa Müller das Blatt noch zum Guten wendeten.

Trainer Sven Rapp sah sein Team von Beginn an in der Offensive. Die ESV-Juniorinnen schnürten die Gastgeberinnen in deren Hälfte ein und belohnten sich nach fünf Spielminuten. Einen schönen Freistoß von Juna Nier lenkte Böblingens Torhüterin Danielle Pfeil gerade noch an die Latte, doch beim Abpraller war Chiara Lembo zur Stelle.

In der Folge erspielten sich die Waldshuterinnen etliche Chancen, scheiterten aber entweder am Torgehäuse, an Danielle Pfeil oder der Schuss-Präzision. Das sollte sich noch vor der Pause rächen. War der SV Böblingen in den ersten 20 Minuten kaum einmal über die Mittellinie gekommen, netzte Hannah Guhl nach einem Befreiungsschlag prompt zum 1:1 ein. Und es kam noch schlimmer. Erneut Hannah Guhl besorgte noch vor der Pause das 2:1 für die Gastgeberinnen innerhalb von 60 Sekunden.

Das Donnerwetter in der Halbzeitpause von Sven Rapp war nicht nur Stadion zu hören. Doch das Glück war den Gästen auch nach dem Wechsel nicht hold. "Wir rannten vergeblich gegen das Abwehrbollwerk an", war Rapp der Verzweiflung nah.

Sieben Minuten vor Schluss dann aber die Erlösung. Marisa Meier erzielt den umjubelten Treffer zum 2:2. Jetzt gab es kein halten mehr. Die Waldshuterinnen legten nach und in der Schlussminute war es dann Lena Metzler, die nach einem überragenden Solo den entscheidenden Pass auf Larissa Müller spielte. Cool schob sie den Ball zum Siegtreffer über die Linie: "Wir wollten den Sieg unbedingt. Nach dem Rückstand drückten wir die Gastgeberinnen hinten rein und kamen zum späten aber hochverdienten Siegtreffer", zeigte sich Rapp nach dem Schlusspfiff stolz auf das Team.