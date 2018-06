Regiosport Hochrhein ESV Waldshut in der Halle und auf dem Feld meisterlich

ESV Waldshut in der Halle und auf dem Feld meisterlich

Zum Abschied von Trainer Ronny Heger feiern die Fußballerinnen das "Double" ausgiebig

Double-Siegerinnen: Die Fußballerinnen des ESV Waldshut legten nach dem Futsal-Titel im Winter nun auch in der Kreisliga A nach. Zum Ende der Trainertätigkeit von Ronny Heger, der nach 18 Jahren mit sieben Meistertiteln aus privaten Gründen eine Pause einlegt, wurde der Titel errungen. Nach 20 Spielen stehen 18 Siege, ein Remis und nur eine Niederlage auf dem Konto bei 118:24 Toren. In den Heimspielen wurden lupenreine 30 Punkte mit 65:9 Toren eingefahren. An der Spitze der Torjägerliste stehen Marisa Meier (41 Treffer) und Ronja Naujoks, die wie Michelle Ebner vom SV Waldhaus auf 34 Tore kommt. Das erfolgreiche Waldshuter Team bilden (hinten, von links) Mandy Studinger, Carmen Bächle, Marlene Gremmelsbacher, Ronja Naujoks, Antonia Fügen, Michelle Walde, Elisabeth Brandl, Sabine Jung, Lena Metzler, Trainer Ronny Heger sowie (vorn, von links) Larissa Müller, Aileen Güntert, Marisa Maier, Tatjana Muharemaj, Jasmina Chabba, Dua Salija, Caroline Rütten und Ewa Mezzero. Bild: ESV Waldshut