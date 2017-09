Mädchenfußball ESV Waldshut erkämpft sich Punkt

Mädchenfußball, EnbW-Oberliga: 1:1 beim SV Eutingen. Juna Nier erzielt den Ausgleich

Mädchenfußball, EnBW-Oberliga: (sk) Im zweiten Saisonspiel gelang den Mädchen des ESV Waldshut beim SV Eutingen beim 1:1 der erste Punktgewinn. Von Beginn an entwickelte sich eine hitzige Partie. Gleich in der 7. Minute rutschte ein langer Ball durch die Hintermannschaft des ESV Waldshut, so dass der SV Eutingen in Führung ging. Danach gingen die Gastgeberinnen eher fahrlässig mit ihren Chancen um. Nach einer halben Stunde stellte der E$V Waldshut seine Abwehrkette um, was deutlich mehr Ruhe ins Spiel der Gäste brachte. Gleich nach dem Wechsel erzielte Juna Nier per Freistoß den Ausgleich für den ESV Waldshut. Bis zum Ende verteidigten die Gäste das 1:1 dank einer guten Abwehrleistung und viel Kampfgeist. "Ein glücklicher Punktgewinn für uns. Wir sind mehr als zufrieden", bilanzierte ESV-Trainer Sven Rapp.