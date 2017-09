Mädchenfußball ESV Waldshut bietet Paroli

B-Juniorinnen unterliegen bei Oberliga-Spitzenreiter FFV Heidenheim mit 0:3

B-Juniorinnen, EnBW-Oberliga

FFV Heidenheim – ESV Waldshut 3:0 (2:0)

Beim neuen Spitzenreiter trat der ESV Waldshutzwar defensiv auf, doch verdiente er sich Lob für eine couragierte Leistung. Die Gastgeberinnen legten munter los, doch gegen die gut eingestellten ESV-Spielerinnen gab es kein Durchkommen. So gab es in den ersten 20 Minuten zwar einige brenzlige Situationen zu überstehen, doch die Null stand für Torhüterin Lilly-Emma Ebner. Im Gegenteil: Die Gäste fuhren sogar ein paar Konter – aber ohne zwingende Chancen.

Eine diskussionswürdige Ecke brachte dann den Rückstand. Nina Knöfler besorgte das 1:0 (21.) für die Gastgeberinnen von Ostalb. Vier Minuten vor der Pause gelang Marina Oberschmid das 2:0. Nachdem der ESV Waldshut die Positionen gewechselt hatte, nutzte die Heidenheimerin die Unsicherheit zum Tor.

In der Pause stellte Trainer Sven Rapp noch einweiteres Mal um, brachte zudem Jana Maier für Suena Herrmann. "Wir kamen gut aus der Pause, spielten nun besser", so Rapp. Allerdings vermochte sein Team am Spielstand nicht mehr viel zu ändern. Die Heidenheimerinnen verwalteten Vorsprung und ließen kaum Gefahr bei Waldshuter Angriffen aufkommen. Neun Minuten vor dem Ende markierte Anna Hornetz mit einem Distanzschuss den 3:0-Endstand. "Wir haben gegen eine der Top-Mannschaften der Liga eine defensive Taktik gewählt, die sicher Wirkung gezeigt hat", anerkannte Rapp nicht nur den Heidenheimer Sieg an, sondern auch die ordentliche Leistung seiner Elf.