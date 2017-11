Regiosport Hochrhein ESV Waldshut besiegt Bundesliga-Nachwuchs

B-Juniorinnen, Oberliga: Sarah Meister gelingt nach zwei Minuten der 1:0-Siegtreffer gegen den SC Sand. Jasmina Chabba hält den Erfolg fest

B-Juniorinnen, EnBW-Oberliga

ESV Waldshut – SC Sand 1:0 (1:0)

Es geht aufwärts beim ESV Waldshut. Eine Woche nach dem 3:2-Erfolg bei Schlusslicht SV Böblingen feierte das Team von Trainer Sven Rapp ein überraschendes 1:0 gegen den Bundesliga-Nachwuchs des SC Sand. Das Siegtor gegen den Tabellenzweiten erzielte Sarah Meister bereits nach 120 Sekunden.

Es war ein fulminanter Schuss von Lena Metzler, den SCS-Torhüterin Manon Wahl nur zur Seite abwehren konnte. Dort stand Sarah Meister goldrichtig und drückte den Ball über die Linie. Die nun sichtlich verunsicherte Gästemannschaft hatte im weiteren Verlauf viel Mühe, sich aus der eigenen Hälfte zu befreien. Lediglich Abschläge sowie der eine oder andere Befreiungsschlag überquerten die Mittellinie. Als Herr im Haus ließ der ESV Waldshut in dieser Phase den Ball und den Gegner laufen. Sven Rapp sah seine Elf fast über die gesamte erste Hälfte am Drücker: "Mehrfach waren wir dem zweiten Treffer nah, aber die Abwehrchefin oder Manon Wahl verhinderten den Erfolg in letzter Sekunde."

Nach dem Wechsel erhöhten Gäste die Schlagzahl. "Kurzzeitig gerieten wir unter Druck, konnten aber die Situationen bereinigen und ließen den Gästen weiter keinen Raum, um das gefährliche Kurzpass-Spiel aufzuziehen", atmete Rapp durch. Souverän übernahmen die ESV-Mädels wieder das Kommando, ließen allerdings in der Schlussphase noch zwei, drei Chancen zu. Die beste Möglichkeit, ein Freistoß, entschärfte Torhüterin Jasmina Chabbah mit einer Glanzparade. "Ich bin stolz auf diese Leistung. Wir haben eine der Top-Mannschaften dieser Liga nicht nur besiegt, sondern über weite Strecken unser Spiel aufgezwungen", entließ Rapp sein Team freudig in die Winterpause.