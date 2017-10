Regionalsport Hochrhein EHC Herrischried mit grandiosem Saisonauftakt

Eishockey, 3. Schweizer Liga: 7:4-Erfolg der White Stags vor 725 Zuschauern gegen den HC Fischbach-Göslikon

Eishockey, 3. Schweizer Liga: EHC Herrischried – HCFischbach-Göslikon 7:4 (2:2, 3:2, 3:0).

Auf diesen Moment haben die Fans des EHC Herrischried lange gewartet – endlich wieder Eishockey live in der Eissporthalle im Hotzenwald. Die White Stags gaben vor 725 Zuschauern ihren Einstand in die Saison 2017/2018 und direkt zu Beginn der Saison gab es den Klassiker gegen den HC Fischbach-Göslikon.

Das Spiel begann mit hohem Tempo und beide Teams zeigten, dass sie von Anfang an parat waren. Bereits nach einer Minute und 21 Sekunden schoss Enver Presheva, einer der Neuzugänge im Team, das 1:0 für die Hausherren. Aber auch die Gäste spielten mit viel Druck und glichen nur 26 Sekunden später aus. Zahlreiche Torchancen bestimmten den weiteren Verlauf, wobei die White Stags aber die spielbestimmende Mannschaft war. Trotzdem waren es die Gäste, die in der 19. Minute durch Daniel Furger erneut den Puck über die Linie schoben und den White Stags einen Dämpfer verpassten. Doch die Führung hielt nur kurz, und die „Herrischrieder Jungs“ glichen bereits nach 18 Sekunden wieder durch Kapitän Klaus Bächle aus.

Im zweiten Drittel gaben die White Stags weiter mächtig Gas. Ein weiterer Neuzugang, Alain Willemin, brachte den EHC Herrischried wieder in Führung mit seinem Tor zum 3:2. Die Gäste hatten es nun deutlich schwerer, gegen das energiegeladene Spiel der White Stags anzukämpfen. Erst als die Herrischrieder genau zwei Minuten später wegen zweier Strafen nur zu dritt auf dem Eis waren, konnte der HC Fischbach-Göslikon wieder zum 3:3 ausgleichen. Die Spannung war auch unter den Fans auf der Tribüne deutlich zu spüren. Dank der fabelhaften Unterstützung konnten sich die White Stags in der 29. Minute durch ein weiteres Tor von Klaus Bächle mit 4:3 in Führung bringen. In der 36. Minute baute Timo Preuß die Führung weiter aus und schoss zum 5:3 ein. Das Team aus Fischbach-Göslikon hatte große Mühe, das Tempo der White Stags mitzuhalten, nutzte aber dennoch in der 37. Minute eine doppelte Unterzahl der Herrischrieder aus, um auf den Pausenstand von 4:5 heranzukommen.

Das dritte Drittel begann deutlich härter. Die Männer um Trainer Adrian Strahm machten weiter Druck auf das gegnerische Tor. So gelang Timo Preuß in der 44. Minute das Tor zum „beruhigenden“ 6:4, was gleichzeitig das 600. Tor des EHC Herrischried in der Schweizer Regio League war. Vier Minuten später war es kein Geringerer als Tomas Zourek, der die White Stags mit 7:4 zu einer komfortablen Führung brachte. Mit viel Engagement und Kampfgeist konnten die White Stags diese Führung bis zum Ende des Spiels behaupten. Der 7:4-Endstand war ganz nach dem Geschmack der Fans, die nach dem Spiel „ihre Jungs“ zurecht mit Gesängen feierten.

Trotz des enormen Kampfgeists beider Teams hielten sich die Strafzeiten in Grenzen. Der EHC Herrischried musste insgesamt 26 Minuten auf der Strafbank verbüßen, die Gäste aus Fischbach-Göslikon 30.

Torschützen, EHC Herrischried: Enver Presheva, Klaus Bächle (2), Alain Willemin, Timo Preuß (2), Tomas Zourek.

Das nächste Heimspiel des EHC Herrischried ist am Sonntag, 12. November, um 18.30 Uhr in der Eishalle Herrischried gegen den EHC Binningen.