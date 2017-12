Regiosport Hochrhein EHC Herrischried lockt die Fans in Massen

Halbzeitbilanz der Eishockey-Cracks vom Hotzenwald sieht Timo Preuss an der Spitze der Scorerlisten. Mannschaft steht nach sieben Spielen auf Platz drei

Eishockey: – Die Hälfte der Saison haben die "White-Stags" hinter sich. Nach sieben von 14 Spielen in der 3. Schweizer Liga steht der EHC Herrischried auf dem dritten Tabellenplatz. Platz zwei belegt der EHC Lausen mit lediglich einem Punkt mehr. Tabellenführer ist das bis dato unbesiegte Team der Argovia Stars II. Offensiv sind die White-Stags in dieser Saison brandgefährlich, nur die Argovia Stars erzielten mehr Tore, nämlich 47. Mit 36 Toren erzielten die "Herrischrieder Jungs" pro Spiel im Schnitt über fünf Tore. Die Defensive hingegen muss weiter verbessert werden. 31 Gegentore in sieben Spielen sind stattlich. Im Schnitt kassiert der EHC knapp über vier Tore pro Spiel. Einen großen Anteil am offensiven Erfolg trägt Timo Preuss. Der 29-jährige Stürmer führt derzeit die Top-Scorer-Liste an und stellt sowohl mit sieben Toren, als auch mit zwölf Assists jeweils die Bestmarke der Liga. Der beim EHC Freiburg ausgebildete Mittelstürmer spielt seine die sechste Saison auf dem Hotzenwald. Er ist aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Neben der Meisterschaft (Swiss Regio League) spielen die Hotzenwälder auch im KBEHV-Cup mit. Die beiden ersten Runden überstanden die Hotzenwälder mit Bravour. Dem 10:0 gegen den EHC Schwarzenburg II folgte ein 10:4 gegen den SC Lyss III. Nächster Gegner ist im Achtelfinale der EHC Binningen II. Der Termin für das Auswärtsspiel steht noch nicht fest.

Zum Auftakt der Rückrunde steht am Sonntag, 10. Dezember, 18:30 Uhr, das Regio-Derby gegen den EHC Rheinfelden II vor heimischer Kulisse auf dem Plan. Die bisherigen Heimspiele lockten bereits über 2000 Zuschauer in die Eissporthalle Herrischried. Eine Zahl, von der die Schweizer Konkurrenz mit Kulissen zwischen 30 und 50 Zuschauern – sofern nicht der EHC Herrischried als Gegner auf dem Eis steht – nur träumen können.