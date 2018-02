Regiosport Hochrhein EHC Herrischried ist raus aus dem Pokal

Eishockey: White Stags unterliegen auf eigenem Eis mit 5:6 gegen den EHC Binningen. Wechselbad der Gefühle vor knapp 300 Zuschauern

KBEHV-Pokal, Viertelfinale

EHC Herrischried – EHCBiningen 5:6 (1:2, 4:1, 0:3)

Tore: 0:1 (6.) Keiser; 1:1 (8.) Bumann (Presheva), 1:2 (8.) De Simone; 2:2 (23.) Willemin (Vlk, Preuß); 3:2 (25.) Willemin; 4:2 (27.) Bächle; 4:3 (28.) Keiser; 5:3 (29.) Preuß (Zourek, Bächle); 5:4 (45.) Schaer; 5:5 (46.) Mäder; 5:6 (56.) Bollschweiler. – Strafzeiten: EHCH: 8 x 2 Min.; EHCB: 11 x 2 Min. + 10 Min. – SR: Jürgen Hahmann, Klaus Bremenkamp. – Z.: 286.

Eiskalt erwischt wurde der EHC Herrischried vor heimischer Kulisse im Viertelfinale des KBEHV-Cup. Hatte das Team von Trainer Adrian Strahm nach dem zweiten Drittel bei einer 5:3-Führung das Halbfinale schon in Sichtweite, wendeten die Binninger im Schlussdrittel das Blatt und gewann knapp auf dem Hotzenwald.

Für die Herrischrieder Jungs war es eine weitere Niederlage in diesen Tagen, die weh tut. In der Meisterschaft gingen sie zuletzt drei Mal in Folge als Verlierer vom Eis, wollten sich nun Selbstvertrauen fürs finale Match am Sonntag, 18.30 Uhr, vor den eigenen Fans gegen den EHC Lausen holen. Für einige Zweifel innerhalb der Mannschaft sorgte auch der ungewohnte Spieltermin an einem Arbeitstag.

Die White Stags starteten optimistisch, lieferten sich mit dem EHCBinningen ein Spiel auf Augenhöhe. Selbst vom Rückstand, als nach gewonnenem Bully vor Daniel Mendelin der Puck wie aus dem Nichts hinter die Torlinie gekullert war, ließen sich die Gastgeber nicht beeindrucken. EnverPresheva war wieder einmal zu schnell für seine Gegenspieler, legte den Puck vor dem Tor quer zu Damiano Bumann, der die Scheibe unhaltbar in den Winkel schoss. Doch nur 30 Sekunden später musste Mendelin erneut hinter sich greifen. In der Folge aber rettete er mit mancher Glanztat den knappen Rückstand in die erste Pause.

In der Kabine schien Adrian Strahm die richtigen Worte gefunden zu haben. Wie ausgewechselt kamen der EHC Herrischried aufs Eis, spielte den Gast buchstäblich an die Wand. In Überzahl fanden die Jungs um Alain Willemin zur alten Powerplaystärke zurück. Nach Traumkombination von Timo Preuß und Lukas Vlk erzielte Willemin erst den Ausgleich und nur 1:52 Minuten später sorgte der Ex-Zeitligaspieler nach einem Sololauf über die gesamte Eisbahn für die erstmalige Führung.

Die Mannschaft pushte sich, erhöhte durch den Kapitän Klaus Bächle auf 4:2. Die Stimmung kochte, die Halle bebte. Selbst der Anschlusstreffer nahm der Partie den Reiz nicht. Immer wieder trugen harte, aber überwiegend faire Checks zur Stimmung bei. Liga-Topscorer Timo Preuß netzte auf Zuspiel von Klaus Bächle und Tomas Zourek zum 5:3 ein. Die Gäste gerieten immer mehr unter Druck, das Spiel wurde jedoch zerfahrener. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Lautstarke Wortgefechte und Rangeleien zierten das zweite Drittel.

Dass ein Zwei-Tore-Rückstand im Eishockey in kürzester Zeit aufgeholt werden kann, wusste Spielertrainer Marcel Scheibler, der den Gast vor der heißen Schlussphase nochmals motivierte. Nun übernahmen die "Eagles" das Kommando, setzten die White Stags an tief in deren Zone fest. Erst traf Nicolas Schaer mit seinem vierten Scorerpunkt in diesem Spiel und 96 Sekunden später sorgte Pascal Mäder mit einem Flatterschuss aus 15 Meter für den Ausgleich. Das Selbstvertrauen der Herrischrieder war nun dahin, sie verfielen in eine Art Schockstarre. Diesen Vorteil nutzten die Gäste, bekamen immer mehr Spielanteile und besiegelten das Pokal-Aus der White Stags durch Pascal Bollschweiler.