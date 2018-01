Regiosport Hochrhein EHC Herrischried ist heiß aufs Halbfinale

"White Stags" treten am Donnerstag, 1. Februar, auf heimischem Eis im KBEHV-Pokal gegen den Ligarivalen EHC Binningen an

Eishockey: – Die Saison 2017/18 neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Nun erhalten die Teams den Fruchtertrag, den sie hoffentlich am Anfang der Saison gesät haben. Dass beim EHC Herrischried vortreffliche Arbeit betrieben wurde, zeigt die aktuelle Ausgangssituation. Neben der Meisterschaft, bei der die "White-Stags" um den Einzug in die Finalrunde mitmischen, stehen die Herrischrieder auch im Interkantonalen Cup des KBEHV im Viertelfinale und treffen am Donnerstag, 1. Februar, 20 Uhr, in der Eishalle Herrischried auf den EHC Binningen.

"KBEHV" steht für Kantonalbernischer Eishockey Verband, der besonders starkes Augenmerk auf die Nachwuchsarbeit legt. Allerdings ist der Verband bekannter als Ausrichter des interkantonalen Cups. Neben Berner Clubs nehmen auch Teams aus den Nachbarkantonen Neuenburg, Solothurn, Aargau, Basel-Stadt, Baselland – und Hotzenwald teil.

Neben dem EHC Herrischried sind insgesamt 59 Teams aus der dritten und vierten Regioliga angetreten. Gespielt wird im K.O.-System. Per Los werden die verschiedenen Runden immer wieder neu bestimmt. Ein festes Tableau bis zum Finale gibt es nicht.

Der EHC Herrischried hat die ersten drei Runden erfolgreich absolviert. Nach Siegen beim EHC Schwarzenburg II, zu Hause gegen den SC Lyss III sowie beim EHC Binningen II wartet nun in der Runde der besten acht Mannschaften der Ligarivale EHC Binningen. Von Vorteil dürfte für die Hotzenwälder das erneute Heimrecht sein. Schließlich ist der EHC Binningen eine harte Nuss, die es zu knacken gilt.

Die Baselbieter verfügen über eine technisch starke Mannschaft, wie die Herrischrieder zuletzt bei der 2:3-Niederlage in Basel erleben mussten. "Machen wir uns nichts vor. Wer unter die letzten Acht kommt, der will auch ins Halbfinale kommen", ist für EHC-Stürmer Lucas Vlk klar, dass sein Team top motiviert ist: "Wir wissen allerdings, dass der EHC Binningen aktuell einen absoluten Lauf hat und deshalb nur mit Mühe zu besiegen sein wird. Jedoch setzen wir, wie in jedem unserer Heimspiele auf unseren siebten Mann. Unsere Fans sind diesbezüglich ein spitzen Motivator und werden uns zum Sieg verhelfen", ist Vlk überzeugt.

Sollte es fürs Halbfinale reichen, wird neu gelost. Einer der drei restlichen Viertelfinalsieger bekommt es dann mit den White Stags zu tun. Es spielen noch EHC Längenbühl gegen EHC Mirchel II; HC Corgémont gegen SC Ursellen sowie EHC Bern 96 II gegen die Argovia Stars II.