Regiosport Hochrhein EHC Herrischried ist heiß auf die Finalspiele

Erstmals spielen die Gruppensieger und Gruppenzweiten in der Zentralschweiz einen eigenen Meistertitel aus. Wollen die White Stags mitmischen, müssen sie in den letzten drei schweren Spielen ihre fünf Punkte Vorsprung verteidigen

Eishockey: – Die Saison 2017/18 läuft fast wie am Schnürchen für den EHC Herrischried. Nach elf Spieltagen stehen die White-Stags trotz der 2:3-Niederlage beim EHC Binningen mit fünf Punkten Vorsprung auf dem zweiten Platz hinter dem bereits vorzeitig feststehenden Meister Argovia Stars. Diese Platzierung gilt es in den ausstehenden drei Spielen zu verteidigen. Vor allem in den direkten Duellen beim HC Wohlen Freiamt (27. Januar) und gegen den EHC Lausen (4. Februar), die als Verfolger jeweils 18 Punkte auf dem Konto haben, gilt es für die White Stags, die zudem am Samstag in Wettingen beim Meister aufs Eis müssen.

Der zweite Tabellenplatz ist deshalb so begehrt, weil sich in dieser Saison erstmals die beiden Erstplatzierten für weitere Spiele qualifizieren. Wie Ligaleiter Patric Sigrist (Ruppoldsried) vom Schweizer Eishockey Verband (SIHF) auf SÜDKURIER-Nachfrage bestätigt, werde es zwar keine Play-Offs geben, doch eine Saisonverlängerung sei dennoch geplant: "Es wird es etwas Ähnliches wie Play-Offs geben. Künftig machen wir im Modus der Champions League weiter. Es qualifizieren sich jeweils die beiden Gruppenersten aller vier Zentralschweizer Gruppen." Es wird in diesem Viertelfinale mit acht Mannschaften ein Hin- und Rückspiel geben, bei denen die Tordifferenz entscheidend sein kann. Wie Sigrist betont, sei diese Verlängerung der Saison ein zusätzliches Angebot: "Wir küren damit erstmals in diesem Jahr einen Zentralschweizer Drittligameister. Die Aufstiegsfrage für die vier Gruppen ist unabhängig davon."

Sollte der EHC Herrischried in Gruppe 1 seinen zweiten Platz verteidigen, trifft er also auf den Sieger der Gruppe 2. Aktuell stehen in dieser Gruppe der SC Biberen und der EHC Niederbipp punktgleich an der Spitze. Verfolger HC Münchenbuchsee-Moosseedorf hat mit zehn Punkten Rückstand keine Chance mehr. Der SC Biberen trägt seine Spiele in Lyss (Kanton Bern) in der Nähe des Bieler Sees aus. Kürzer wäre die Anfahrt zum EHC Niederbipp, der an der A1 zwischen Olten und Solothurn beheimatet ist, aber politisch auch zum Kanton Bern zählt.

Die Sieger dieser Duelle tragen danach im Halbfinale erneut Hin- und Rückspiel um den Einzug ins Finale aus. In dieser Runde könnten die White Stags, sofern sie sich durchsetzen, unter Umständen wieder auf die Argovia Stars treffen. Erst im Finale gäbe es ein Match gegen Vertreter der Gruppe drei (SC Ursellen, EHC Mirchel) oder Gruppe vier (EHC Längenbühl, EHC Oberlangenegg).

So kämen die White Stags im besten Fall nach Ende der Meisterschaftsrunde am 2. Februar, noch einmal auf fünf weitere Spiele in der "Endrunde". Für den EHC Herrischried wäre die Qualifikation interessant, zumal die Saison mit 14 Meisterschaftsspielen relativ kurz ist. Als sportlicher Faktor wäre interessant, sich mit Gegner aus den anderen Gruppen auseinanderzusetzen: "Es wäre eine tolle Sache für den EHC Herrischried, wenn wir uns mit den Besten messen dürfen", streicht Torhüter Daniel Mendelin den Reiz der Finalspiele heraus: "Unsere Chancen stehen nicht schlecht. Allerdings müssen wir noch mal 100 Prozent geben und uns in der Restrunde gegen die besten Teams unserer Liga beweisen."

Das "Sahnehäubchen" auf ihre ohnehin starke Saisonleistung können sich die Herrischrieder Jungs nun selbst aufsetzen. Dank ihres Vorsprungs haben sie es in eigener Hand.