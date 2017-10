Regiosport Hochrhein EHC Herrischried hält stand

Eishockey: 5:4-Sieg für die "White Stags" im Derby zum Saisonauftakt beim erheblich verstärkten EHC Rheinfelden. Klaus Bächle jetzt im "Hunderter-Club"

Eishockey 3. Schweizer Liga

EHC Rheinfelden II – EHC Herrischried 4:5 (0:3, 2:1, 2:1)

Tore: 0:1 (4.) Willemin; 0:2 (5.) Presheva; 0:3 (19.) Preuß; 0:4 (22.) Zourek, 1:4 (25.) Frunz; 2:4 (27.) Neuenschwander; 2:5 (41.) Preuß; 3:5 (44.) Frunz; 4:5 (59.) Stäubli. – Z.: 190. – Strafen: EHCR: 8 x 2 Min.; EHCH: 5 x 2 Min.

Knapp 200 Zuschauer erlebten auf der Eisbahn in Rheinfelden einen Saisonauftakt, der nahezu alles bot, was Eishockey ausmacht. Bis zur Schlusssirene mussten dabei die Fans des EHC Herrischried um den Auftaktsieg bangen. Keine zwei Minuten vor Schluss hatte Rheinfeldens Zweitliga-Stürmer Raffael Stäubli den 4:5-Anschlusstreffer erzielt und so Spieler samt Anhang der Gäste in Schocklage versetzt. Zittern war angesagt, den nun nahmen die Gastgeber ihren Torhüter Raphael Wagner vom Eis. Doch die „White Stags" hielt dem Ansturm stand und feierten ausgelassen den Derby-Sieg.

Das Herrischrieder Team hatte durchaus mit einem aus der Zweitliga-Kader aufgestockten Gastgeber gerechnet, doch als klar war, dass neun aktuelle oder ehemalige Zweitliga-Spieler im Team der 21 Rheinfelder auf dem Eis stehen würden, blieb den Fans vom Hotzenwald fast die Luft weg. Allerdings ließ sich der EHC Herrischried nicht beirren. Das Team um Trainer Adrian Strahm spielte extrem starkes Forechecking im ersten Drittel und ließen den Gastgeber nicht ins Spiel kommen. Die Neuzugänge Alain Willemin und Enver Presheva sorgten mit einem Doppelschlag für die Führung. Kurz vor der ersten Pause schob Routinier Timo Preuss auf Vorlage von Klaus Bächle, der sein 100. Meisterschaftsspiel absolvierte, den Puck ins Netz.

Im zweiten Drittel waren noch keine zwei Minuten gespielt, da klingelte es wieder im Kasten von Raphael Wagner. Nun hatte Tomas Zourek die Scheibe zum 4:0 in den Maschen versenkt. Jetzt setzten die Rheinfelder vermehrt auf höherklassige Spieler und nutzten Unaufmerksamkeiten zu zwei Treffern gegen Daniel Mendelin.

Perfekt war der Herrischrieder Start ins letzte Drittel: Nach 31 Sekunden gelang Timo Preuß beim Powerplay das 5:2. In der Folge aber machte sich der Kräfteverschleiß aus den zwei Dritteln deutlich bemerkbar. Nun drückten die Gastgeber, die ihre reguläre "Zweite" nun nur noch an der Bande zuschauen ließen. Das Spiel wurde zwar etwas hitziger, doch trotz mancher Rangelei hatten die Schiedsrichter Martin Minder und Michael Egli alles im Griff. Die Partie wurde gegen Ende hochspannend, blieb aber stets fair. Mit einer tollen Teamleistung verhinderte der EHC Herrischried mehr als die Treffer durch Marvin Frunz und Raffael Stäubli zum 4:5.