18.12.2017 16:11 Matthias Scheibengruber Regiosport Hochrhein EHC Herrischried feiert glanzlosen Sieg

Mit einem 4:0 beim Schlusslicht HC Fischbach-Göslikon gehen die White Stags in eine kurze Weihnachtspause. Ex-Publikumsliebling Yves Sennhauser kehrt beim Benefizspiel für das DRK Rickenbach am 28. Dezember beim EHC Herrischried mit den "Bulls" vom EHC Vogelsang auf den Hotzenwald zurück. Heimspiel an Dreikönig gegen SC Reinach. 16 Stunden später steht das KBEHV-Achtelfinale beim EHC Binningen II auf dem Plan