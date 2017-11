Regiosport Hochrhein EHC Herrischried fegt den Meister vom Eis

Eishockey: White Stags aus dem Hotzenwald stecken zahlreiche Strafzeiten weg und besiegen den HC Wohlen Freiamt vor über 500 Zuschauern mit 6:3

Eishockey, 3. Schweizer Liga

EHC Herrischried – HC Wohlen Freiamt 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

Tore: 1:0 (12.) Vlk; 2:0 (17.) Preuss; 3:0 (17.) Vlk; 3:1 (24.) Imhof; 4:1 (35.) und 5:1 (43.) beide Presheva; 5:2 (46.) Frei; 5:3 (50.) Steuri; 6:3 (60.) Willemin. – Strafen: EHC Herrischried: 13 x 2 Minuten + 2 x 10 Minuten; HC Wohlen Freiamt: 7 x 2 Minuten. – Z.: 515

Ein atemberaubendes Match bestaunten die weit über 500 Zuschauer beim Sieg des EHC Herrischried gegen den HC Wohlen Freiamt. Zwar spielten die White-Stags summiert fast ein Drittel in Unterzahl, doch tat das dem Spektakel keinen Abbruch. Dank einer konzentrierten und geschlossenen Mannschaftsleistung, sowie der permanent starken Defensivarbeit, setzten sich der Gastgeber verdient durch.

„Das Spiel bot mal wieder alles, was Eishockey ausmacht,“ zogen viele Zuschauer ein zufriedenes Fazit. Der schnellste Mannschaftssport hatte seinem Namen große Ehre gemacht und ein facettenreiches Spiel mit viel Action geboten. Schließlich ist der HC Wohlen Freiamt ein Top-Team, das über Jahre hinweg die Liga dominiert hat und sowohl 2015 als auch 2017 den Meistertitel geholt hatte. Diesen Funken an Respekt wusste EHC-Trainer Adrian Strahm zu würdigen. Er sah das Spiel als Headcoach von der Bande aus und hatte die Mannschaft perfekt auf den Gegner eingestellt.

„Wir waren am Anfang nicht parat. Die Einstellung hat nicht zu 100 Prozent gestimmt, obwohl wir wussten, dass es ein großes Spiel wird,“ sagte Husky-Kapitän Pascal Gnepf. Dafür waren die White-Stags von Beginn an hellwach. Der immer besser in Fahrt kommende Goalgetter Lucas Vlk eröffnete nach zwölf Minuten das Toreschießen. Der Gast blieb nicht ohne Chancen, feuerte insgesamt 18 Torschüsse im ersten Drittel auf den Kasten von Daniel Mendelin. Der war allerdings mal wieder eine Klasse für sich. Der EHC nutzte seine Konter, erhöhte in der 17. Spielminute gleich zwei Mal. Erst traf Liga-Topscorer Timo Preuss, dann erneut Lucas Vlk. Insgesamt wurde das erste Drittel durch die Schiedsrichter Josua Sommer und Niklaus Kiener tolerant laufen gelassen, was dem Spielfluss zugute kam.

Im zweiten Drittel änderten die Unparteiischen allerdings ihre Taktik, entschieden nun kleinlicher, so dass diverse Spieler immer wieder in die „Kühlbox“ geschickt wurden. Allein der EHC Herrischried bekam sieben Strafen zugesprochen. Als Grund gab Kiener „viele Stockschläge“ an. Auf dem offiziellen Match-Rapport findet sich allerdings kein einziger Stockschlag als Foul. Kiener merkte aber auch an, dass es „für jeden Schiedsrichter auf diesem Niveau ein Traum ist, in Herrischried unter dieser einzigartigen Kulisse pfeifen zu dürfen.“

Sportlich sahen die Zuschauer trotz der vielen Unterbrechungen trotzdem ein spannendes Spiel, das besonders der EHC Herrischried mit zum Teil doppelter Unterzahl bravourös meisterte. „Wir müssen die Effizienz steigern“, gestand Wohlens Pascal Gnepf ein: „Besonders Powerplay ist derzeit nicht unsere Stärke. Wir spielen viel zu viel herum, ohne den Puck gescheit aufs Tor zu bringen." Dennoch gelang der erste Anschlusstreffer durch Marc Imhof. Dass der EHC Herrischried nicht nur besser Powerplay spielen kann, sondern auch brandgefährlich in Unterzahl ist, zeigte Enver Presheva knapp zehn Minuten später, als er die Scheibe bei Wohlens Keeper Christian Reusser über die Linie drückte.

Mit einer 4:1-Führung startete der Gastgeber ins letzte Drittel. Angetrieben von den Fans, bauten die White-Stags in einer Powerplayphase das Ergebnis sogar weiter aus. Presheva netzte den Puck aus etwa 15 Metern unhaltbar in die Maschen. Doch die Gäste zeigten Moral, in dem sie Mendelin innerhalb fünf Minuten gleich zweimal überwanden. Drei Minuten vor Schluss schoss Timo Preuss den Puck an die zweite Obere Querlatte, doch das Tor wurde nicht gegeben.

Hingegen musste Kapitän Klaus Bächle duschen gehen, nach dem er sich beim Schiedsrichter für das offensichtlich nicht gegebene Tor beschwerte und mit 2+10 Minuten bestraft wurde. Doch auch in der erneuten doppelten Überzahl war der Gast schwach und verpasste die wichtigen Tor zum Ausgleich. Stattdessen netzte Neuzugang Alain Willemin per Empty-Net-Goal eine Sekunde vor Schluss ins leere Tor, da die Wohlener ihren Keeper durch einen weiteren Feldspieler ersetzt hatten.

Für EHC-Trainer Adrian Strahm war klar, was der Granat für den Sieg war: „Wir hatten mehr Willen, mehr Kampfbereitschaft, mehr Einsatz. Unsere gesamte Mannschaft hat heute einen super Job gemacht.“ Auch mit der Leistung der genesenen Marco Unger und Jonas Schäuble war er zufrieden: "Allerdings fehlt es ihnen noch ein wenig an Routine und Kondition.“