Regionalsport Hochrhein EHC Herrischried bleibt Überraschung versagt

Eishockey, 3. Schweizer Liga: Klare Niederlage der White Stags beim souveränen Spitzenreiter Argovia Stars. Lukas Vlk erzielt den einzigen Treffer für die Hotzenwälder

Eishockey, 3. Schweizer Liga: Argovia Stars – EHC Herrischried 4:1

Tore: 1:0 (5.) Humbel; 1:1 (26.) Vlk (Preuß); 2:1 (27.) und 3:1 (46.) beide Baumgartner; 4:1 (60.) Piaget. – Strafen: AS: 6 x 2 Min. – EHCH: 9 x 2 + 10 Min. Diszi. – Z.: 50.

Während die Argovia Stars nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen sind, gerht es für die White Stags aus dem Hotzenwald noch darum, den zweiten Platz zu verteidigen und sich damit für die Finalrunde zu qualifizieren. Nach der Niederlage beim Tabellenführer ist die Ausgangslage für den EHC Herrischried, das große Ziel zu erreichen, nicht besser geworden.

Die Argovia Stars sind für ihre konsequente Spielweise bekannt. Das haben sie wieder eindrucksvoll bewiesen: Nach gut vier vier Minuten nutzten die Gastgeber einen Stellungsspielfehler eiskalt aus und gingen durch Pascal Humbel in Führung. Danach hatten die Aarauer zwar mehr vom Spiel, vergaben aber ihre Chancen. Die Herrischrieder hatten hingegen Mühe mit dem schnellen Spiel und verbrachten daher viel Zeit auf der Strafbank.

Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt. In Überzahl drückten sie die Gastgeber tief in die eigene Zone, und nach einem perfekten Zuspiel von Timo Preuß verwandelte Lukas Vlk zum Ausgleich (26.). Die Freude aber hielt nicht lange. Nur 95 Sekunden später wurde die nächste Herrischrieder Unkonzentriertheit gnadenlos bestraft: Nicola Schmid setzte Mario Baumgartner in Szene, der zum 2:1 einschob. Die Gäste liefen erneut einem Rückstand hinterher, hatten wieder mehr Spielanteile und boten ein Spiel auf Augenhöhe.

Auch das Schlussdrittel lebte von der Schnelligkeit beider Mannschaften. Konzentrierter kamen die Gastgeber aus der Kabine und erhöhten durch Mario Baumgartner auf 3:1. Das Spiel wurde nun zerfahrener, die Schiedsrichter hatten nun alle Hände voll zu tun. Zunächst hatten die Herrischrieder in einer vier minütigen Unterzahl starkes "Boxplay" gezeigt, scheiterten aber dann in eigener Überzahl immer wieder an Thomas Ruch. Den Schlusspunkt der Partie setzte Max Piaget zwölf Sekunden vor Schluss mit seinem Treffer zum 4:1.

Der EHC Herrischried verpasst es somit, den Vorsprung auf die Verfolger auszubauen. Dennoch haben es die White Stags selbst in der Hand: Am Samstag spielen sie beim HC Wohlen-Freiamt, am 4. Februar könnte es zu Hause zum "Endspiel" um einen Finalplatz gegen den EHC Lausen kommen.