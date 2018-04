Regionalsport Hochrhein Duo des RV Lottstetten wird Zweiter

Kunstrad-Fahrerinnen Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok sichern sich beim dritten Durchgang um den Baden-Württemberg-Cup in Denkendorf den zweiten Platz in der Gesamtwertung der Serie

Kunstrad: (gew) Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok vom RV Lottstetten sicherten sich beim dritten Durchgang um den Baden-Württemberg-Cup in Denkendorf den zweiten Platz in der Gesamtwertung der Serie mit einem Endergebnis von 313,63 Punkten. Nur ein Juniorinnen-Zweier war besser als die beiden Lottstetterinnen. Das sind die Denkendorfer Alina Freisler und Annice Niedermayer (335,03) , die nun für Deutschland bei der Europameisterschaft fahren. Zur Gesamtwertung des BW-Cups zählen drei Durchgänge und die baden-württembergische Meisterschaft. Von den vier Ergebnissen darf eines gestrichen werden. Der Lottstetter Zweier ist bereit für die Deutsche Meisterschaft am nächsten Wochenende in Nufringen.

Weitere Lottstetter Talente waren beim zweiten Durchgang des BW-Cups der Schüler am Start. Leonie Papok wurde im Einer der Schülerinnen in der Klasse U15 Achte mit 73,03 ausgefahrenen Punkten. Mira Zipfel und Adele Hohenbichler wurden im Zweier der U15 Dritte (49,59 Punkte). Sofia Baier und Letizia Daudey fuhren auf Rang fünf (41,20). Leonie Papok und die beiden Schülerinnen-Zweier können sich bei der badischen Meisterschaft am 6. Mai in Neulingen-Bauschlott für die Deutschen Titelkämpfe qualifizieren.