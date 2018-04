Regiosport Hochrhein Duell der Tormaschinen beim SV Buch

Fußball-Bezirksliga: VfR Bad Bellingen mit Torjäger Tim Siegin zu Gast im Derby der besten Offensivreihen. FC Erzingen will den FC Wallbach nicht unterschätzen. FC Geißlingen hofft gegen den FC Schönau aufs Gesetz der Serie und den ersten Heimsieg

Fußball-Bezirksliga: – Die Liga blickt mit großen Erwartungen zum SV Buch. Dort hat die Elf von Michael Hägele mit vier Siegen im Rücken den VfR Bad Bellingen zu Gast, der zuletzt fünf Mal in Folge gewonnen hat. Mit mulmigem Gefühl fährt der FC Schönau zum FC Geißlingen. Schließlich wurde zuletzt bei den Aufsteigern FC Schlüchttal und BFC Friedlingen verloren. Der Neuling aus dem Klettgau macht sich also – nicht zu Unrecht – Hoffnungen auf den ersten Heimsieg.

Ein Heimsieg wäre für den SV Buch die Krönung eines Fußballfestes: "Wir wollen unseren Zuschauern ein tolles Spiel zeigen und dann sehen wir, was heraus kommt", freut sich Michael Hägele mit seinen Spielern schon die ganze Woche auf den Knüller: "Ich habe sie gegen den FC Wehr gesehen. Die haben richtig Qualität", weiß der Trainer, stellt das Licht des SV Buch aber nicht unter den Scheffel: "Wir sind auch nicht umsonst auf Platz drei."

"Ein Remis wäre eine tolle Sache. Aber wir können das nicht", verweist Hägele auf die Bilanz, die lediglich ein Unentschieden aufweist: "Mit unserem Offensivdrang gibt es – wie in der Vorrunde – nur hopp oder top." Für die Zuschauer dürfte es also eine torreiche Partie werden, schließlich stehen sich die beiden besten Sturmreihen gegenüber – mit leichten Vorteilen für den Gast. Dessen Torjäger Tim Siegin (32 Treffer) ist dabei, Buchs Dawid Armanowski (16 Tore) muss mit einer Knieblessur zuschauen. "Wenn wir es schaffen, die Bad Bellinger Schlüsselspieler auszuschalten, ist vielleicht sogar eine Überraschung drin", freut sich Hägele, der einzig auf Florian Amann verzichten muss.

Der FC Erzingen und sein neuer Trainer Klaus Gallmann scheinen sich so langsam gefunden zu haben: "Wir nähern uns immer mehr", lacht der 28-Jährige: "Die Intensität des Trainings habe ich angepasst, nachdem manche Spieler über Muskelprobleme geklagt haben." Dennoch stimmt die erste sportliche Bilanz. Seit seiner Amtsübernahme und dem 1:3 zum Auftakt in Jestetten gab es zuletzt neun Punkte mit 12:1 Toren: "Wir sind auf einem guten Weg, werden aber einen Teufel tun, die nächsten Gegner zu unterschätzen."

Deshalb schickt er seine Elf mit einem klaren Plan und Respekt in die Partie gegen den FC Wallbach: "Es geht nur mit 120 Prozent. Stecken wir zurück, wie nach dem 3:0-Zwischenstand in Brennet, bekommen wir Probleme." Personell sieht es ziemlich gut aus. Außer Torwart Max Boll (Schulterverletzung) sind alle Mann an Bord.

Fußball-Bezirksliga: Schiedsrichter-Ansetzungen und SÜDKURIER-Tipps

Samstag, 16 Uhr:

SV Buch – VfR Bad Bellingen (Vorrunde: 2:5). – SR: Mark Hohmann (Rheinfelden). – Tipp: 2:1.

SV Jestetten – FV Lörrach-Brombach II (1:0). – SR: Timo Stürzl (Waldshut-Tiengen). – Tipp: 3:0.

SV Weil II – TuS Efringen-Kirchen (2:1). – SR: Lukas Gäng (Erzingen). – Tipp: 2:2.

Samstag, 17 Uhr:

FC Erzingen – FC Wallbach (1:2). – SR: Uwe Schaffart (Stockach). – Tipp: 4:1.

SV 08 Laufenburg – Bosporus FC Friedlingen (2:1). – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Tipp: 5:1.

Sonntag, 15 Uhr:

FC Wehr – FC Zell (0:1). – SR: Ramon Leisinger (Olten/CH). – Tipp: 2:2.

FC Geißlingen – FC Schönau (2:4). – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Tipp: 2:1.

FC Wittlingen – SpVgg. Brennet-Öflingen (4:0). – SR: Arno Gutmann (Auggen). – Tipp: 4:2.