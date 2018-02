Regionalsport Hochrhein Dritte Plätze für SV BW Murg und FC Wehr

Hochrhein-Clubs mit teils starken Auftritten bei den Futsal-Meisterschaften des Südbadischen Fußballverbands. D-Juniorinnen des FC Wittlingen sichern sich den Titel

Futsal: (neu) Ein Titel, jeweils zwei dritte und vierte Plätze und ein fünfter Rang. Die Bilanz des Bezirks Hochrhein bei den südbadischen Futsalmeisterschaften der Junioren kann sich sehen lassen. Südbadischer Futsalmeister wurden die D-Juniorinnen des FC Wittlingen, Dritter die A-Junioren des SV BW Murg und D-Junioren des FC Wehr. Platz vier holten sich beim Ausrichter ESV Waldshut die C-Junioren des SV 08 Laufenburg und B-Juniorinnen des FC Hausen. Rang fünf blieb für die B-Junioren der SG Wehr.

A-Junioren: – Der SV BW Murg bot in Oberkirch eine starke Leistung. Knapp scheiterten die Blau-Weißen im Halbfinale gegen die späteren Sieger vom SG Kuppenheim, sie gaben sich erst im Siebenmeterschießen mit 5:6 besiegt. Das Spiel um Platz drei gewannen die Murger gegen den FC 08 Villingen mit 2:0. Südbadischer Meister wurde die SG Kuppenheim nach einem 1:0 im Finale gegen den SC Pfullendorf.

B-Junioren: – Nach den deutlichen Niederlagen gegen den SV 08 Kuppenheim (1:5) und FC Radolfzell (0:3) in den Gruppenspielen gelang der SG Wehr im Spiel um Platz fünf beim 5:4 gegen die SG Haslach noch ein Erfolg. Damit fuhren die Wehrer mit Platz fünf nach Hause. SBFV-Meister wurde der FC Radolfzell dank eines 1:0 im Finale gegen den SV 08 Kuppenheim.

C-Junioren: – Mit 0:3 gegen den FC Radolfzell startete der SV 08 Laufenburg ins Turnier beim ESV Waldshut. Mit dem 4:0 gegen die SG Haslach zogen die Null-Achter ins Halbfinale ein. Dies verloren sie mit 0:4 gegen den SV 08 Kuppenheim. Auch beim 0:4 im Spiel um Platz drei gegen den FC Radolfzell hatten sie keine Chance. Den Titel holten sich die Sportfreunde/Eintracht Freiburg mit 1:0 gegen den SV 08 Kuppenheim.

D-Junioren: – Viel Jubel in der Goldbühlhalle in Gottmadingen beim Anhang des FC Wehr: Die Wehrer D-Junioren erkämpften sich im ersten Gruppenspiel gegen den Favoriten SC Freiburg ein 1:1. In der zweiten Partie gegen den SV 08 Kuppenheim holten sie in den letzten zwei Minuten noch ein 0:2 auf. Das 2:2 reichte fürs Halbfinale, das die Wehrer jedoch mit 0:2 gegen den späteren Turniersieger FC Radolfzell verloren. Im "kleinen Finale" siegte der FC Wehr dann doch noch gegen den SV 08 Kuppenheim – dieses Mal mit 3:0.

B-Juniorinnen: – Beachtlich schlug sich der FC Hausen in der Waldshuter Chilbihalle gegen die starke Konkurrenz und wurde Vierter. Das Spiel um Platz drei gegen den SC Sand ging mit 1:3 verloren. Den Titel holte sich der SC Freiburg nach einem 1:0 gegen den Hegauer FV.

C-Juniorinnen: – Auch die Mädchen des FC Wittlingen schafften Platz vier. Sie scheiterten beim Turnier das der ESV Waldshut ausrichtete im Platzierungsspiel gegen die SG Vimbuch.

D-Juniorinnen: – Im weiter entfernten Gottmadingen jubelte der FC Wittlingen über den Titel. Der Hochrhein-Bezirksmeister gewann das Finale gegen den SC Sand.