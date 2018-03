Regiosport Hochrhein Drei Top-Ten-Plätze für Benedikt Bockstaller

Snowboarder aus Maulburg mit Pech in der Halfpipe von Laax

Snowboard: (gru) Aufkommender Sturm bremste Snowboarder Benedikt Bockstaller aus Maulburg, der für den SC Hinterzarten auf dem Brett steht, beim Europacup in Laax. Der in 18-jährige Wintersportler ist Mitglied der Deutschen Junioren-Nationalmannschaft der Snowboarder und lebt in Berchtesgaden. Dort besucht er die CJD Christophorusschule, eine Eliteschule des Sports. In der Halfpipe von Laax qualifizierte sich Bockstaller, wie schon zuvor in Crans Montana und Davos, erneut fürs Finale. Das wurde allerdings wegen zu schlechter Wetterprognosen gestrichen. Somit standen für ihn Platz neun und 58 Punkte auf dem Konto. In Davos war er Zehnter und in Crans Montana beendete er den Wettbewerb auf Platz sieben.