Regiosport Hochrhein Drei Spieler verpassen keine Sekunde in der Bezirksliga

Daniel Philipp vom FC Zell sowie die Torhüter Simon Eckert vom SV Buch und Aykut Kaya vom FC Wittlingen spielen komplett durch. Insgesamt sind 13 der 574 eingesetzten Spieler immer dabei. Große Saison-Bilanz von SÜDKURIER-Regiosport.

Fußball-Bezirksliga: – Die Saison 2017/18 ist seit wenigen Tagen Geschichte, auch wenn noch nicht alle Entscheidungen gefallen. Neben Meister VfR Bad Bellingen will der SV 08 Laufenburg via Relegation gegen die SpVgg. Untermünstertal ebenfalls in die Landesliga aufsteigen. Das Hinspiel findet am kommenden Samstag, 17 Uhr, im Waldstadion statt. Zum Rückspiel fahren die Null-Achter am Samstag, 23. Juni, nach Untermünstertal, wo um 16 Uhr angepfiffen wird.

Offen ist auch noch, wer die Neulinge Bosporus FC Friedlingen und FC Schlüchttal zurück in die Kreisliga A begleitet. Stark gefährdet ist der FC Geißlingen, der darauf hoffen muss, dass sowohl der FC Tiengen 08 in der Landesliga verbleibt, als auch der SV 08 Laufenburg dorthin wieder aufsteigt. Nur eine dieser Optionen braucht der FC Wehr zum Ligaverbleib.

Dass es die Wehrer so erwischen konnte, liegt in erster Linie an der erschreckend schwachen Ausbeute der Rückrunde. Magere 15 Tore hat die Elf von Michael Schenker erzielt und nur 5 Punkte eingefahren. Selbst Schlusslicht BFC Friedlingen hat doppelt so viele Punkte in der Rückserie geholt. Auch der FC Schlüchttal weiß, wo die Defizite lagen. Außer dem Sieg beim SV Buch wurde auswärts nichts gerissen.

Insgesamt haben die 17 Vereine in den 272 Spielen 574 Spieler eingesetzt. Keine der 2880 Bezirksliga-Minuten haben lediglich drei Akteure verpasst. Die beiden Torleute Aykut Kaya vom FC Wittlingen und Simon Eckert vom SV Buch sowie – als einziger Feldspieler – Daniel Philipp vom FC Zell, dessen Clubs übrigens ohne Platzverweis an der Spitze der Fairness-Tabelle steht.

Zehn Spieler haben zumindest keines der 32 Spiele verpasst. Die größte Konstanz bewiesen drei Akteure des Meisters. Kai Schillinger, Tim Schillinger und Torschützenkönig Tim Siegin vom VfR Bad Bellingen waren immer dabei. Ebenfalls ohne Fehlspiel blieben Marco Götz und Fabian Schmidt von der SpVgg. Brennet-Öflingen, sowie Jan Körner und Marco Holzapfel vom SV Buch. Der beste Elfmeterschütze der Liga, Dominik Flum vom FC Geißlingen, stand ebenfalls 32 Mal auf dem Feld. Martin Rangnau (SV Jestetten), der in der Vorrunde die meisten Ein- und Auswechslungen verzeichnete, war ebenfalls immer dabei. Gleiches gilt für Michael Selb vom FC Schlüchttal.

Dass ein großer Fundus nicht immer maximalen Erfolg garantiert, zeigt ein Blick zum FV Lörrach-Brombach II, der gemessen an seinen Zielen als Achter enttäuschend abschnitt. 60 Spieler haben die Trainer im Verlauf der Saison eingesetzt – Routiniers und A-Junioren durften sich probieren. Ähnlich war es beim SV Weil II, wo Spielertrainer Thomas Schwarze 58 Akteure eingesetzt hat. Mit lediglich 23 Spielern kamen der SV Buch und der FC Geißlingen aus.

Elfmeterschütze Dominik Flum zeigt keine Nerven am Punkt War der FC Geißlingen im Einsatz, konnte man darauf wetten, dass der Unparteiische irgendwann auf den Elfmeterpunkt zeigt. Bei den Partien des Aufsteigers ertönte 22 Mal der Strafstoß-Pfiff. Sieben Mal für den jeweiligen Gegner und 15 Mal für den Neuling. Dem kam das entgegen, denn er hatte in Dominik Flum den sichersten Schützen der Liga. Elf Mal trat der 22-Jährige an und zeigte keine Nerven. Elf seiner 19 Saisontore erzielte Flum vom Punkt. Annähernd an diese Quote heran kommt Denis Götz von der SpVgg. Brennet-Öflingen, der alle seine sieben Elfer verwandelte. Auch Sandro Knab vom SV 08 Laufenburg stand sieben Mal am Elfmeterpunkt, doch drei Mal war der Torwart besser. Mit sechs seiner sieben Versuche traf sein Teamkollege Bujar Halili, scheiterte nur an Yannic Frey vom SV Jestetten: „Ich hatte im SÜDKURIER-Video gesehen, welche Ecke er bevorzugt“, verriet Frey danach sein Rezept. (gru) Elfmetertöter Elvis Gojak bleibt eiskalt und hält vier Strafstöße Wo es coole Schützen gibt, muss es auch nervenstarke Torhüter geben. Die braucht es bei der SpVgg. Brennet-Öflingen, gegen die insgesamt zwölf Strafstöße verhängt wurden. Trainer Urs Keser konnte den Ausführungen locker entgegen sehen. Elvis Gojak parierte gegen Andreas Ranert (FC Wehr), Sandro Knab (SV 08 Laufenburg), Simon Wunderle (FC Wallbach) und Tim Wiessmer (FC Zell). Dass der Ersatzmann nicht schlechter sein muss, stellte Manuel Hilpert gegen den VfR Bad Bellingen unter Beweis, als er gegen Christian Ophoven hielt. Zwei Namen tauchen drei Mal auf. Zu einen Ramon Winkler vom FC Wallbach, der in der Vorrunde gegen Ralf Sutter (FC Geißlingen), Patrick Sorg (FV Lörrach-Brombach II) und Ralf Kiefer (FC Zell) parierte, und Fatih Er (SV 08 Laufenburg). Der 20-Jährige hielt allerdings nur gegen Felix Mülhaupt (FC Geißlingen). Er scheint magische Fähigkeiten zu haben: Sowohl Patrick Sorg als auch Pascal Pecoraro (SV Buch) zielten gegen ihn neben das Tor. (gru) Elfmetergeber Mirco Radtke zeigt zehn Mal auf den Punkt Insgesamt 108 Strafstöße wurden verhängt, 23 wurden gehalten, zwei Schüsse gingen daneben. Verhängt wurden diese „Elfer“ von 39 der 66 eingesetzten Schiedsrichter. Während Obmann Ralf Brombacher mit 14 Spielen die meisten Einsätze verzeichnete, kam Christian Eiletz auf 13 Spiele und Gaspare Lombardo war zwölf Mal im Einsatz. Dabei zückte er rekordverdächtige 99 Gelbe Karten. Die meisten Strafstöße – allein vier in der Partie des FC Geißlingen gegen den SV 08 Laufenburg am letzten Spieltag – gab hingegen Mirco Radtke, der zehn Mal auf den Punkt zeigte. Sieben Mal ertönte der Pfiff bei Gerrit Peukert. (gru)