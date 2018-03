Gewichtheben Drei Siege für den SV 08 Laufenburg

Die Gewichtheber des SV 08 Laufenburg starten erfolgreich bei den Bezirksmeisterschaften in Flözlingen.

Mit sechs Hebern war der SV 08 Laufenburg bei den Bezirksmeisterschaften in Flözlingen vertreten. Bei den Junioren siegte Niklas Gruner in der Klasse bis 56 kg, Alexander Gruner in der Klasse bis 69 kg. Max Hilbert erkämpfte mit Bestleistungen von 76 kg im Reißen und 90 kg im Stoßen in der Klasse bis 77 kg den zweiten Platz. Meister bei den Senioren wurde Johannes Böhler mit 96 kg im Reißen und 117 kg im Stoßen in der Klasse bis 94 kg. In der Klasse bis 69 kg kam Daniel Stiller auf Platz zwei. Dritter wurde Andreas Albiez in der AK 1 bei den Masters. Dritter wurde der SV 08 Laufenburg in der Mannschaftswertung.