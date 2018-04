Regiosport Hochrhein Drei Samstags-Kracher in der Bezirksliga

SV 08 Laufenburg unterliegt nach zehn Spielen ohne Niederlage zu Hause der SpVgg. Brennet-Öflingen mit 1:3. FC Schlüchttal feiert beim Gisinger-Comeback ein 3:1 gegen den FC Schönau. SV Buch bejubelt vier Pecoraro-Tore zum 4:1 gegen den FC Wallbach. SV Weil II trifft spät zum 1:0-Sieg gegen den FC Zell

Fußball-Bezirksliga Hochrhein

SV Buch – FC Wallbach 4:1 (3:0). – Tore: 1:0 (12.), 2:0 (17.), 3:0 (31./FE) alle Pecoraro; 3:1 (67.) Nowak; 4:1 (77.) Pecoraro. – SR: Mathias Heilig (Erzingen). – Z.: 130. – Bes.: GR für Rupp (FCW/90.+2).

Wenn es läuft, dann läuft's: "Stehst du vorn, gewinnst du solche Spiele", lachte Michael Hägele. Im Überschwang der Gefühle bleibt der Trainer des SV Buch auf dem Boden: "Nach der Pause haben wir einen Durchhänger, kassieren das 1:3 und haben Glück, dass das Spiel nicht kippt. Unterm Strich fällt der Sieg ein Tor zu hoch aus." Sein Glück heißt Pascal Pecoraro, der zur Zeit am Fließband trifft. Zwei Treffer gelangen ihm vor zwei Wochen beim 5:2 gegen den FV Lörrach-Brombach II. Zum 4:3-Erfolg bei der SpVgg. Brennet-Öflingen steuerte er drei Treffer bei und nun gelangen ihm gleich alle vier Tore.

SV 08 Laufenburg – SpVgg. Brennet-Öflingen 1:3 (0:2). – Tore: 1:0 (4.) Knab; 1:1 (12.) Bernauer; 1:2 (34.) Cam; 1:3 (79.) Schmidt. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 130.

Michael Wasmer fehlten zum Ende der Serie von zehn Spielen ohne Niederlage seit dem 1:2 gegen den VfR Bad Bellingen am 13. Oktober die Worte: "Nach dem optimalen Start haben wir den Betrieb eingestellt. Das verstehe ich beim besten Willen nicht." Die SpVgg. Brennet-Öflingen nutzte erneut die Gunst, schon im Hinspiel machte sie aus einem 0:3 noch ein 4:3. Timo Bernauer und Faruk Cam drehten noch vor der Pause die Partie. "Wir können von Glück reden, dass es beim Seitenwechsel nicht 4:1 steht", war Wasmer bedient. Umso begeisterter war Urs Keser: "Sensationell, was wir hier abgeliefert haben. Gestohlen haben wir die Punkte nicht", strahlte der Gästetrainer, der sein Malheur, das ihm vor dem Spiel unterlaufen war, so locker wegstecken konnte: "Weil weder Co-Trainer, noch Betreuer, noch Physiotherapeutin verfügbar waren, habe ich mich um alles kümmern müssen – und prompt die Trikots in Brennet vergessen." So blieb seiner Elf kaum Zeit zur Spielvorbereitung, während sich die Gastgeber längst warm liefen, wartete die Keser-Elf auf die Sportkleidung: "Vielleicht machen wir das jetzt öfters bei Auswärtsspielen", feixte Keser.

FC Schlüchttal – FC Schönau 3:1 (0:0). – Tore: 1:0 (49.) Gantert; 1:1 (66.) T. Behringer; 2:1 (74.) Baumgärtner; 3:1 (79.) D. Gisinger. – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Z.: 80.

Wenn es gegen den FC Schönau geht, blüht Ruben Gantert auf: "Er war unser Mann des Tages", freute sich Sportchef Oliver Eichkorn über den gelungenen Auftritt des 20-Jährigen, der schon im Hinspiel glänzte: "Ruben war nicht zu bremsen und an allen drei Treffern beteiligt." Die Gastgeber trotzten den Ausfällen von Florian Menzel und Marvin Kalt mit einer starken Einstellung. Nach der Pause besorgte Gantert das hochverdiente 1:0. Selbst vom Ausgleich durch Tim Behringers Freistoß ließen sich die Hausherren nicht aus der Bahn werfen. Timon Baumgärtner war acht Minuten später mit dem 2:1 zur Stelle. In der Schlussphase krönte der eingewechselte Dominik Gisinger sein Comeback mit dem 3:1. Der 35-Jährige hatte kurzfristig seine Zusage gegeben und sprang ohne Training – erfolgreich – ein.

SV Weil II – FC Zell 1:0 (0:0). – Tor: 1:0 (87.) Emmerich. – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 60.