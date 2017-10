Hochrheinsport Doppelschlag versetzt dem FC Tiengen 08 den Knockout

Fußball-Landesliga: 2:4-Niederlage bei den heimstarken SF Elzach-Yach. Trainer Georg Isele ist dennoch stolz auf seine Mannschaft und stellt klar: Habe dem Verein wegen meiner Zukunft als Trainer kein Ultimatum gestellt. Gemeinsame Suche nach Verstärkungen

Fußball-Landesliga: SF Elzach-Yach – FC Tiengen 08 4:2 (1:1).

Tore: 1:0 (28.) Köhler; 1:1 (31.) Kizilay; 2:1 (58./HE) Trenkle; 2:2 (60.) Karacan; 3:2 (71.) und 4:2 (73.) beide Becherer. – SR: Christoph Baumert (Baden-Baden). – Z.: 150. – Bes.: GR für Maier (FCT/70.).

Die Gäste waren den Elzachern über weite Strecken ebenbürtig, doch ein Doppelschlag mit den Treffern von Laurentius Becherer zwischen der 71. und 73. Minute besiegelte die Niederlage. Noch vor dem Seitenwechsel glich Erdal Kizilay die Führung der Gastgeber durch Robin Köhler aus. "Normaler müssen wir in Führung gehen", kommentierte Tiengens Trainer Georg Isele die vielen vergebenen Chancen. So marschierte Daniel Eichhorn allein, aber erfolglos aufs Tor, und auch Sven Maier und Kizilay trafen nicht. Nach der Pause verwandelten die Gastgeber einen umstrittenen Handelfmeter zur erneuten Führung. Auch diese glichen die Gäste durch Süleyman Karacan wieder aus. Dann sah Sven Maier Gelb-Rot. "Das war der Knackpunkt", so Isele. Nur wenige Minuten danach zogen die Elzacher auf 4:2 davon. Der Tiengener Trainer war stolz auf seine Männer und nahm nochmals Stellung zu seinen Worten nach der Niederlage vor einer Woche: "Wir wollen gemeinsam die personelle Situation in den Griff bekommen. Ich habe dem Verein kein Ultimatum gestellt, dass ich aufhöre, falls keine neuen Spieler verpflichtet werden."

FC Tiengen 08: Hug – Albicker, Ködel, Mendy, Karacan – Eichhorn, Kizilay, Michel (76. Rüdiger), Di Girolamo (76. Rastoder), Maier – A. Di Palma.