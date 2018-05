Regionalsport Hochrhein Die schnelle Runde beim Schluchseelauf der LG Hohenfels

34. Schluchseelauf der LG Hohenfels findet am Sonntag statt. Ausrichter LG Hohenfels rechnet wieder mit etwa 5000 Teilnehmern. Vorjahressieger und Rekordmann Benedikt Hoffmann hat gemeldet. "Mister Schluchsee" Charly Doll trägt wieder die Nummer 1

So etwas wie vergangenes Jahr will auch Hartwig Potthin nicht noch einmal erleben. Nach der Ziellinie beim Schluchseelauf brach ein 27-jähriger Läufer aus dem Landkreis Esslingen zusammen und starb trotz sofortiger medizinischer Hilfe eineinhalb Stunden später. „Das war das erste Unglück nach 33 Jahren“, bedauert Hartwig Potthin als Organisationschef des Schluchseelaufs den tragischen Vorfall.

Für den 34. Schluchseelauf am Sonntag, 13. Mai, wünscht sich Potthin für den Ausrichter, die LG Hohenfels, und für Tausende Läuferinnen und Läufer eine herrliche und schnelle Runde um den See – ohne Unfälle natürlich. Bisher haben sich etwas weniger Laufbegeisterte angemeldet als im vergangenen Jahr, zumindest für den Hauptlauf. „Das kann sich aber noch mit den Nachmeldungen ändern“, weiß Potthin. Vor einem Jahr waren es insgesamt 5050 Teilnehmer in den verschiedenen Wettbewerben – die zweithöchste Teilnehmerzahl überhaupt.

Auch die Premiere des „May 10er“ über 10,4 Kilometer war vor einem Jahr ein Erfolg. „Wir hatten als Limit 400 Starter. Nachmeldungen waren nicht mehr möglich. Dieses Jahr haben wir das Limit auf 450 Starter gesetzt“, sagt Potthin. Ob der „10er“ dieses Mal wieder ausgebucht ist, konnte der 47-jährige Chef des Schluchseelaufs, der in Albbruck-Birndorf aufgewachsen ist und mittlerweile in Freiburg lebt, noch nicht sagen.

Was Potthin allerdings versichern kann, ist, dass der Schluchseelauf auch bei seiner 34. Auflage eine große logistische und organisatorische Herausforderung für ihn und die LG Hohenfels ist. „Über 300 Helferinnen und Helfer haben wir im Einsatz. Dazu kommen Polizei, Deutsches Rotes Kreuz und Bergwacht“, sagt der Organisationschef der beliebten Laufveranstaltung und bringt es auf den Punkt: „Die LG Hohenfels lebt vom Schluchseelauf.“ Und die Mitglieder bringen sich auch ein. Jedes Vereinsmitglied hat an den drei Tagen irgendwie eine Aufgabe, alle sind eingespannt. Potthin fällt spontan die Kuchentheke ein. Kuchen werden für den Schluchseelauf nicht eingekauft, sondern selbst gebacken.

Nicht nur beim Kuchenverkauf und Catering purzeln beim Schluchseelauf immer wieder die Rekorde. Auch sportlich ging vergangenes Mal richtig die Post ab. So knackte Benedikt Hoffmann von der TSG Heilbronn vor einem Jahr als zweiter Läufer nach dem Schweizer Patrick Wieser 2013 (59:51 Minuten) die magische Ein-Stunden-Marke und setzte die neue Bestmarke auf 59:13 Minuten. Während Hoffmann wohl wieder auf die Strecke geht, wird Wieser aus privaten und gesundheitlichen Gründen dieses Mal nicht dabei sein. Noch nicht sicher ist, ob Katrin Köngeter vom LT Unterkirnach, die Siegerin der vergangenen zwei Jahre, an den Start geht. „Einen Hattrick bei den Frauen hatten wir noch nie“, hofft Potthin doch auf ihre Anmeldung.

Untrennbar mit dem Schluchseelauf verbunden ist die Familie Doll. Vater Charly Doll, der dem SV Kirchzarten angehört, hat alle 33 Läufe mitgemacht, hat in früheren Zeiten auch schon drei Mal hintereinander gewonnen, trägt deshalb als „Mister Schluchsee“ auch stets die Nummer 1. Er startet ebenso wie seine Tochter Stefanie, die allerdings zuletzt verletzt war. Ob auch sein Sohn Benedikt, Weltmeister im Biathlon, den Lauf als willkommene Trainingseinheit nutzt, steht noch nicht fest. „Zur Zeit hält er sich aber im Schwarzwald auf“, weiß Potthin.

Zu rechnen ist auch mit vielen bekannten Läuferinnen und Läufern aus unserer Region. Dabei sein wird der Finne Pekka Roppo, der in Grießen wohnt und zuletzt den Estelberg-Lauf gewonnen hat, sowie wahrscheinlich der Laufenburger Omar Tareq vom TuS Lörrach-Stetten.

Mit nationalen und internationalen Stars aus der Läuferszene ist auch dieses Mal nicht zu rechnen. Das liegt auch daran, dass die LG Hohenfels keine Startgelder bezahlt. „Es gibt wertvolle Sachpreise bei uns. Dieser Maxime sind wir stets treu geblieben. Das wird auch so bleiben“, versichert Hartwig Potthin. Die Veranstaltung ist vor allem für Breitensportler konzipiert. Alle, die Spaß am Laufen haben, sind eingeladen. „Der Schluchseelauf hat in der gesamten Laufszene einen guten Namen“, weiß Potthin. Auch ohne Prämien für Sieg und Rekorde. Jeder Finisher ist ein Sieger – das ist und bleibt das Motto.

Rund um den 34. Schluchseelauf

Strecke, Hauptlauf (18,2 km): Start auf dem Eisfeld oberhalb der Schluchseehalle, über Seehotel Hubertus an der B 500 entlang bis zur Staumauer, links zur Eisenbreche, drei Kilometer langer leichter Anstieg bis zur Kohlhütte auf 1000 Metern Höhe, talwärts Richtung Unterkrummenhof am See; entlang des Sees bis zum Bootshafen Aha; über den Seeuferweg an der Jugendherberge vorbei zum Ziel unterhalb der Halle. Start (zwei Startfelder): 10.10 Uhr und 10.35 Uhr. Integriert in den Lauf auf der Originalstrecke ist der College-Cup für Schulen.

May 10er (10,4 km): Start und Ziel unterhalb der Halle. Vom Start über die Bahnhofstraße Richtung Wolfsgrund; durch Unterführung auf Nordseite der B 500; auf dem Radweg Richtung Hotel Auerhahn; über den Schlageterfahrweg hinter dem Hotel zum Seglerhof und durch die Unterführung wieder auf die Seeseite; am Seeuferweg auf der Originalstrecke zurück zur Schluchseehalle. Start ist um 9.40 Uhr.

Junior-Cup: 2,1 Kilometer lange Strecke durch den Tannenwald für die Jüngsten im Alter von zehn bis 15 Jahren (Jahrgänge 2003 bis 2008). Start ist um 10.35 Uhr.

Nordic Walking: Los geht es am Samstag um 14 Uhr. Zwei Strecken über elf und 18 Kilometer werden angeboten. Start ist beim Parkplatz an der Schluchseehalle. Die drei größten Gruppen werden geehrt.

Nachmeldungen: Nordic Walking: Samstag ab 12 Uhr bei der Halle; Lauf: Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag ab 8 Uhr bis eine Stunde vor dem Start des jeweiligen Laufs.

Sieger: Seit 2013 ist der Hauptlauf etwas kürzer, nämlich 18,2 Kilometer lang (Ziel unterhalb der Halle). Seitdem gab es folgende Gewinner bei Männern und Frauen: 2013: Patrick Wieser (Run Fit Thurgau/CH) 59:51 Minuten; Anja Röttinger (LAZ Kornwestheim) 1:11:08 Stunden. – 2014: Felix Köhler (LG Brandenkopf/Bad Säckingen) 1:00:09; Ulla Gatzweiler (ASV Köln) 1:10:51. – 2015: Felix Köhler 1:00:12; Ingelena Heuck (May Running Team Waldshut) 1:09:02. – 2016: Benedikt Hoffmann (TSG Heilbronn) 1:00:05; Katrin Köngeter (LT Unterkirnach) 1:12:21. – 2017: Benedikt Hoffmann 59:13; Katrin Köngeter 1:10:18.

Rekorde: Männer: Benedikt Hoffmann 59:13 min (2017). – Frauen: Ingelena Heuck 1:09:02 (2015). (gew)