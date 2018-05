Fußball-Kreisliga A, West: Nach dem 1:1 gegen Verfolger TuS Stetten bleiben trotz des Vorsprungs von sechs Punkten und 27 Toren die Korken noch in den Flaschen. Sportchef Matthias Tröndle hat in Robin Wiessmer-Latorre vom FC Zell und Torben Grether vom SV Nollingen bereits zwei neue Spieler für den künftigen Bezirksligisten verpflichtet

Fußball-Kreisliga A, West: Der SV Herten ist nach dem Remis im Spitzenspiel gegen Verfolger TuS Stetten so gut wie Meister. Sechs Punkte Vorsprung, zwei Spieltage vor Schluss, die um 27 Tore bessere Differenz – da muss man doch den Titel feiern. Doch beim SV Herten wollte keine Partystimmung aufkommen. Der Spitzenreiter will auf Nummer sicher gehen, erst die Korken knallen lassen, wenn er auch rechnerisch nicht mehr einzuholen ist.

"Im Fußball ist alles möglich", so der Tenor. Aber Hand aufs Herz: Was soll da noch möglich sein? Angenommen der SV Herten verliert gegen den SV Todtnau und beim Saisonfinale beim Ex-Oberligisten FC Steinen jeweils mit 0:8, gleichzeitig gewinnt der TuS Stetten gegen den FV Fahrnau und beim SV Todtnau jeweils mit 6:0 – genau: dann wird der Meistertitel in Lörrach gefeiert. Aber – ist damit ernsthaft zu rechnen?

So sei's. Die Hertener wollen erst alle restlichen Zweifel beseitigen. "Wir sind noch nicht durch", sagt Trainer Thorsten Szesniak: "Aber den einen Punkt holen wir noch." Wichtig ist für ihn, dass seine Elf das Remis durchgeboxt hat. Das war nicht immer sicher im Spitzenspiel: "Es war bestimmt nicht unser bestes Spiel. Wir waren nervös, das Passspiel war nicht sauber", bemängelte der Trainer.

Nach zwei Minuten schien es so, als würden die Hertener ein Fass aufmachen. Meisterlich war der Jubel nur nach der frühen 1:0-Führung. Fabian Venturiero sprintete nach einem langen Ball in den freien Raum und ließ Gästetorhüter Kevin Thudium keine Chance. Venturiero stürmte, verfolgt von Tunahan Kocer und Julian Jäger, zu seinem Trainer, eine Traube bildete sich – Trommeln klangen und Hupen dröhnten. Wenigstens für kurze Augenblicke kam meisterliche Stimmung auf.

Doch die frühe Führung brachte keine Sicherheit ins Hertener Spiel. Es wurde eine mühsame Angelegenheit für den (Fast-)Meister. "Das 1:0 hat wohl zu viel Adrenalin freigesetzt, danach kamen wir nicht wirklich ins Spiel", zuckte Szesniak die Schultern. Endrit Gashi (35.), Liga-Toptorjäger, zirkelte schließlich einen Freistoß an die Latte, der Ball sprang hinter die Linie – 1:1. Vielleicht wurde später beim SV Herten doch noch etwas gefeiert – wer weiß.

