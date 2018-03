Fußball Der VfB Waldshut hat den Dreh raus

Der Fußball-Kreisligist sammelt seit Wochen zahlreiche Getränkeflaschen-Deckel und gibt unablässig Aktion-Codes im Internet ein. Der Verein will 10.000 Euro beim Vereinswettbewerb von Coca Cola gewinnen und mobilisiert erfolgreich seine Mitglieder und Freunde.

"Alles eine Frage der Technik", grinst Martin Weinkötz verschmitzt. Michael Hamburger schaut auf seine Finger: "Am ersten Tag habe ich mir fette Blasen geholt." Und Tommy Buschle zeigt auf seine Augen: "Mit Lupe geht's viel besser!"

Von was – um alles in der Welt – redet dieses Trio, das vor allem die Liebe zum VfB Waldshut verbindet. Ganz einfach. Sie sind drei der unzähligen Protagonisten des Vereins, die sich in diesen Tagen in jeder freien Minute mit Flaschendeckeln des Coca-Cola-Sortiments befassen. Diese Deckel hat der Konzern mit einem zwölfstelligen Code versehen. Je mehr Codes die Vereine sammeln und eingeben, desto attraktiver ist der Preis.

In der vergangenen Woche glühten beim VfB Waldshut die Tablets, Laptops und Handys. Genau 58.431 Codes hatten sie bis Sonntagnacht eingegeben, um das Wochenturnier zu gewinnen – vergeblich. Der TSV Oberriexingen hatte die Waldshuter kurz vor Schluss noch überholt, gewann die 5000 Euro mit 60.480 Codes. "Wir hatten schlicht und einfach keine Deckel mehr", war Jugendleiter Michael Hamburger etwas enttäuscht: "Aber es war phänomenal, wie sich die Leute engagiert haben."

Im Januar war Martin Weinkötz mit der Idee in die Vorstandsitzung geplatzt. Anfängliche Skepsis im Gremium wischte der 3. Vorsitzende mit seiner Euphorie zur Seite: "Es dauerte seine Zeit, bis unsere Leute angesprungen sind", schmunzelt Weinkötz. Doch er machte Nägel mit Köpfen, mobilisierte Tommy Buschle, der als "Mädchen für alles" ohnehin hilft, wo er kann: "Bissle verrückt muss man für diese Sache schon sein, aber das sind wir ja", lacht Michael Hamburger.

Und es klingt in der Tat verrückt, was aus der Weinkötz-Idee wurde. Nahezu täglich stehen Spieler und Funktionäre in Leergutlagern der regionalen Supermärkte und Getränkehändler: "Großartig, wie wir von diesen Geschäften unterstützt wurden", freut sich Michael Hamburger, der mit dem Vereinsbus bis nach Rheinfelden und Titisee-Neustadt fährt, um Deckel von Flaschen zu schrauben: "Mittlerweile hab ich es raus. Ich greife am Deckel und drehe die Flasche", grinst er.

Das ist aber erst die halbe Miete. Die Codes müssen ja auch noch eingegeben werden. So werden beispielsweise Säcke mit 250 Deckeln an Spieler ausgegeben: "Die tippen sich dann die Finger wund. Zwei schafft man pro Minute", weiß Tommy Buschle, der tausende Codes eintippt – bis die Tastatur glüht. Einmal mehr zeigen die Mitglieder des VfB Waldshut, was sie zu leisten vermögen: "Auf die Leute ist Verlass – bei dieser Aktion, aber auch beim City-Run, den wir am 17. Juni veranstalten und beim geplanten Public Viewing während der Weltmeisterschaft im Sommer", ist Vorsitzender Klaus Fricker sichtlich stolz.

Tommy Buschle vom VfB Waldshut erzählt von der Coca Cola-Vereinsaktion:

Mit knapp 60.000 Codes stand der VfB Waldshut am Dienstag im Gesamtranking auf Rang sieben. "Wir peilen Platz zwei bis vier an", macht Hamburger weiter Dampf, denn der Wettbewerb läuft noch bis Ostersonntag, 1. April: "Schaffen wir es, gewinnen wir 10.000 Euro." Weitere 30.000 Deckel müssten reichen, vermutet er: "Wäre super, wenn wir viel Unterstützung bekommen. Regionale Konkurrenz haben wir nicht. Und jeder Registrierte kann eine WM-Reise nach Russland gewinnen."

Tatsächlich sind unter den 15.847 teilnehmenden Vereinen nur fünf Clubs aus der Region dabei – allerdings weit abgeschlagen. 30 Codes sind für den SV Krenkingen auf Rang 3634 registriert. Zwölf Codes hat der FC Tiengen 08 auf Platz 6169. Auf Rang 9130 steht Eintracht Wihl (5) vor dem SV Görwihl (11.523) mit zwei und dem SV Schwörstadt (13.572) mit einem Code.

Und sollte der VfB Waldshut den anvisierten Geldsegen verpassen, lockt immer noch das "Train & Meet" auf den Plätzen fünf bis 21: "30 Mitglieder dürfen einen der 17 teilnehmenden Bundesligisten besuchen", freut sich Tommy Buschle schon heute auf die Bayern: "Neben Unterkunft, Verpflegung und dem Training gibt’s ein Rahmenprogramm mit allem drum und dran."

Bis es aber soweit ist, heißt es noch kräftig schrauben, sammeln, tasten für die zahllosen Helfer rund um das Trio Weinkötz, Hamburger und Buschle: "Und im Sommer machen wir dann endgültig den Deckel drauf – und steigen wieder in die Bezirksliga auf."