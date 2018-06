Regionalsport Hochrhein Der Kommentar: Warum die Stehaufmännchen des FSV Rheinfelden sich noch den Ligaverbleib erkämpft haben

Sowohl der FSV Rheinfelden als auch der FC Tiengen 08 hatten in der Landesliga vergangene Saison einen zu kleinen Kader. Kommentiert von SÜDKURIER-Sportredakteur Gerd Welte

Eine miserable Rückrunde mit zehn Niederlagen in zwölf Spielen hatte der FSV Rheinfelden hingelegt. Das war die Bilanz vor dem vorletzten Spieltag. Dann bewies das Team der Spielertrainer Anton Weis und Marc Jilg mit dem 2:1-Erfolg beim FC Freiburg-St. Georgen, dass es das Siegen noch nicht verlernt hat. Fabian Schreiner, einer der Spieler, war selbst überrascht: „Wir haben schon von der Bezirksliga geredet.“ Auch die Konkurrenz staunte. Oliver Neff, Trainer des FC Tiengen 08, des Rheinfelder Konkurrenten im Kampf um den ersten Nichtabstiegsplatz, gab zu: „Der Sieg der Rheinfelder in Freiburg-St. Georgen hat mich überrascht.“

Seine Tiengener Jungs dagegen schwächelten an diesem vorletzten Spieltag und bekleckerten sich beim 5:3-Erfolg gegen das abgeschlagene Schlusslicht SV Solvay Freiburg nicht mit Ruhm. Plötzlich hatte der FSV Rheinfelden beim Saisonfinale die besseren Karten und spielte diese auch aus. Dass es dann zum Sieg gegen den SV Au-Wittnau reichte, war einer Individualleistung zu verdanken. Anton Weis ließ alle bis drei Minuten vor Schluss zappeln, ehe er zeigte, wie man einen Freistoß in den Torwinkel zirkelt. „Wir sind Stehaufmännchen“, war Fabian Schreiner mit Recht stolz.

Was den FC Tiengen 08 und den FSV Rheinfelden verbindet? Beide Kontrahenten hatten während der Runde Probleme mit der Disziplin und mit ihrem kleinen Kader. Beide kassierten zu viele Platzverweise und schwächten sich immer wieder. Beide spielten oft mit dem letzten Aufgebot. Bei den Tiengenern mussten sogar Altmeister wie Marko Baotic oder Jasmin Rastoder ran. Die Rheinfelder suchten ein paar Mal verzweifelt einen Torwart. „Du brauchst in der Landesliga mindestens einen Kader von 18 Mann“, gibt Oliver Neff zu bedenken. Ich denke, dass er noch größer sein muss. Irgend einer ist immer gesperrt, verletzt, beruflich verhindert oder in Urlaub. Selbst am letzten Spieltag.

