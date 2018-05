Regionalsport Hochrhein Der FC RW Weilheim ist noch lange nicht satt

Fußball-Kreisliga A-Ost: FC RW Weilheim krönt eine perfekte Saison mit dem Meistertitel fünf Spieltage vor Saisonende. Vile Serien sollen noch lange nicht reißen. Dietmar Knab löst Lars Müller als Trainer ab

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Schon fünf Spieltage vor Ende der Saison jubelte der FC RW Weilheim über den Meistertitel. Was sind die Stärken des Teams? Meistertrainer Lars Müller verweist auf die Statistik: "Wir haben die beste Defensive und die meisten Tore erzielt. Viel besser geht es fast nicht."

Bleibt zu ergänzen: Beste Heim- und beste Auswärtsmannschaft, bestes Hin- und bestes Rückrundenteam, die fairste Mannschaft. Und: In Markus Flum (31 Treffer) stellt der Meister auch noch den besten Torjäger der Liga. Kein Zweifel: Hinter dem FC RW Weilheim liegt eine Saison der Superlative.

Die Kicker von Lars Müller genießen in der Liga eine Ausnahmestellung. Obwohl es den einen oder anderen Wackler gegeben hatte, konnte sich am Ende kein Team mit den Rot-Weißen messen. Die Zahlen belegen zwar die Dominanz des FC RW Weilheim, doch der Erfolg basiert auf vielen Faktoren. "Die Jungs sind fit, wir spielen sehr aufwändig, mit viel Pressing. Alles sieht einfach aus, dahinter steckt aber eine Menge Arbeit", erklärt Müller. In einigen wenigen Spielen habe man das Glück des Tüchtigen gehabt, gibt der scheidende Trainer zu. Dann spricht er eine weitere Stärke an: "Wir wollten die Punkte immer wieder."

Das war der Tick, der vielen anderen Teams in der Liga fehlt: der unbändige Siegeswille, die Bereitschaft, ein Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Müllers Jungspunde wollten sich nie mit nur einem Punkt oder sogar mit einer Niederlage abfinden. Gleich, ob es mal nicht lief: Die Qualität war am Ende immer da, um noch die entscheidenden Akzente zu setzen.

Nicht alleine Markus Flum weiß, wo das Tor steht. Gut ein halbes Dutzend Spieler verwerten ihre Chancen vor dem Tor. Der FC RW Weilheim besticht mit einer hohen Spielkultur. Sie hebt sich deutlich von derjenigen des Rests der Liga ab. Müller: "In der Summe machen es die Jungs überragend. Wir haben gezeigt, wofür wir stehen, nämlich für aggressiven, offensiven Fußball." Auch Phasen, in denen es personell etwas dünner geworden war, überstanden die Rot-Weißen – dank der starken Breite des Kaders. Kein anderes Team war auf der Bank so gut besetzt wie der FC Rot-Weiß. Und Müller weiß: "Die Spiele gegen den VfB Waldshut sind die Kür. Die Basis für den Titel legt man aber in den nicht angenehmen Spielen."

Unterm Strich profitiert der FC RW Weilheim schon seit Jahren von einer hervorragenden Jugendausbildung. Die Spieler, die die A-Junioren verlassen, sind gut geschult. "Wenn die Jungs so zusammen bleiben, machen sie dem Verein noch viel Freude", sagt Müller.

Einen derartigen Alleingang hatte keiner im Verein vorausgesehen. Nach dem Bezirksliga-Abstieg gab's einen Umbruch. Neun A-Junioren wurden eingebaut. Müller: "Wir wollten guten Fußball spielen. Platz vier oder fünf war das Maß. Dass es so gut laufen würde, damit haben wir sicher nicht gerechnet." Schon am zweiten Spieltag gab's mit dem 0:1 beim SV BW Murg die erste Niederlage – es blieb bisher die einzige. "Wir haben uns gesagt: Jetzt erst recht." Das war wie eine Kampfansage.

Die Weilheimer sind noch nicht satt. Sie wollen jetzt noch ein paar Serien nicht reißen lassen: Daheim sollen auch die restlichen Spiele gewonnen werden, die eine Niederlage soll die einzige bleiben. Die 100-Tore-Marke werden die Weilheimer wohl schon am Wochenende knacken. Nur noch ein Tor fehlt. Und sie können noch über 80 Punkte kommen. Das wäre dann ein Rekord.

Sicher wünschen sich die Weilheimer auch die Torjägerkrone für Markus Flum. Vor der Bezirksliga ist Müller nicht bang: "Mit der Einstellung und Mentalität hat das Team mit dem Abstieg sicher nichts zu tun. Aber es gehört schon einiges dazu, um in der Bezirksliga zu bestehen." Der neue Trainer, Dietmar Knab, ist der Richtige für diese schwere Aufgabe. Schließlich hat er viele A-Junioren selbst ausgebildet.

Erst einmal soll der Erfolg genossen werden. Dieser wurde noch vergoldet. Die A-Junioren feierten am Pfingstwochenende nach dem 4:1-Sieg gegen die SG Steina-Schlüchttal den Titelgewinn in der Landesliga. Sie krönten damit eine insgesamt perfekte Saison für den FC RW Weilheim.