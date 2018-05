Fußball-Kreisliga A-Ost: Sprung auf Relegationsplatz durch eine deprimierende 1:4-Niederlage beim Schlusslicht FC Bergalingen verpasst. Gastgeber kontern frühen Rückstand und treffen Sekunden vor dem Wechsel zur 2:1-Führung.

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Sie waren bedient, restlos. So viel hatte sich der SV Berau für das Gastspiel beim Schlusslicht vorgenommen, allein schon wegen der jüngsten 1:2-Heimpleite gegen den SC Lauchringen. Punkte mussten her beim FC Bergalingen – egal wie.

Am Ende aber hockten die enttäuschten Berauer erst wie begossene Pudel auf dem Platz, schlichen dann wortlos in die Kabine. "Dieses 1:4 tut richtig weh. Je länger das Spiel dauerte, umso mehr machte sich das fehlende Selbstvertrauen bemerkbar", zuckte Trainer Michael Jehle mit den Schultern: "Mir fehlen die Worte. Jetzt gilt es, das Team für den Endspurt aufzubauen."

Zunächst schien alles optimal für den Gast zu laufen. Am Vortag hatte die Laufenburger "Zweite" bereits verloren, so dass ein Sieg den Sprung auf den Relegationsplatz gebracht hätte. Sechs Minuten waren gespielt, da zappelte der Ball im Bergalinger Netz. Patrick Weiss hatte per Kopf getroffen.

Statt sich von der Führung tragen zu lassen, gerieten die Berauer allerdings umgehend ins Schleudern. Die Nadelstiche der Bergalinger trafen nahezu immer im richtigen – oder aus Berauer Sicht im falschen – Moment. Christian Neugebauer glich bereits sieben Minuten nach dem Rückstand mit einem abgefälschten Schuss aus. In der Nachspielzeit vor der Pause schlenzte Michael Albiez den Ball vom Strafraumeck in den langen Winkel.

"Dieser Treffer brach uns das Genick", hatte Jehle den Knackpunkt ausgemacht. Der SV Berau traute sich nach der Pause kaum noch etwas zu, überließ dem FC Bergalingen das Feld. Aber die Hausherren taten sich schwer, scheiterten an ihrem Unvermögen, den Ball ins Tor zu schieben oder an den Reflexen von Max Böhler. Die Berauer Hoffnung war, dass sich diese Chancenverwertung vielleicht zu ihren Gunsten rächt.

Prompt spielte Patrick Bartholome seinem Gegenspieler einen Freistoß in die Füße. Der aber war zu überrascht, um den freien Weg zum Tor einzuschlagen, ließ sich den Ball abnehmen. Und genau aus dieser Szene entwickelte sich das 3:1 (80.), ein mit Mühe und Not ins Tor gewuchteter Aufsetzer von Toni Strittmatter. Der Widerstand war gebrochen, Robin Laubers 4:1 (84.) setzte dem Berauer Desaster den Deckel drauf.

Die Gastgeber feierten den wertlosen Sieg. An ihrem Abstieg gibt es keine Zweifel mehr. "Wenn wir nur immer so gespielt hätten", haderte Trainer Oliver Baumgartner, der für die kommende Saison bereits zugesagt hat: "Die Vorrunde war leider von Verletzungen geprägt. Das war nicht zu kompensieren." Aktuell passt es bei den Bergalingern. Der Kader ist wieder besser bestückt, die Moral passt: "Wir haben 16, 17 Leute im Training – ordentlich für einen Absteiger", ist Baumgartner zufrieden.

Interview mit Kapitän Michael Albiez vom FC Bergalingen:

Michael Eichhorn (SV Berau): "Wir werden kämpfen bis zur letzten Minute"

Als D-Junior kam Michael Eichhorn (21) vom VfB Mettenberg zum SV Berau. Derzeit steckt der Stürmer mit seinem Team tief im Abstiegskampf.

Michael, wie konnte das 1:4 beim FC Bergalingen passieren?

Wenn ich das wüsste. Anfangs lief alles nach Plan. Wir wussten nach der Laufenburger Niederlage, dass wir mit einem Sieg auf Platz 13 rücken können. Dann gehen wir sogar in Führung. Doch dann haben sie uns ausgekontert.

Seid ihr euch zu sicher gewesen?

Auf keinen Fall. Wir wussten, dass der FC Bergalingen nichts zu verlieren hat als Schlusslicht. Das hat die Aufgabe aber noch schwerer gemacht.

Der letzte Auswärtssieg liegt über ein Jahr zurück. Wieso tut ihr euch so schwer in der Fremde?

In der Tat liegt unsere Stärke eher bei den Heimspielen. Wenn wir die in den letzten Spielen nicht ausspielen können, wird es eng.

Noch ist nichts entschieden?

Uns war nach den vielen Abgängen im Sommer klar, dass es eine schwere Saison wird. Unser Ziel ist es, den Relegationsplatz zu erreichen und dann im Entscheidungsspiel alles raus hauen, um auch ein neuntes Jahr in der Kreisliga A zu bleiben.

Und wenn es nicht klappt?

Wir kämpfen weiter bis zur letzten Minute. Wenn wir tatsächlich absteigen müssen, dann erhobenen Hauptes.

Fragen: Matthias Scheibengruber