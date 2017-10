Fußball-Landesliga Dem FC Tiengen 08 gehen die Spieler aus

1:2-Niederlage in der Fußball-Landesliga beim VfR Hausen verwundert niemanden mehr. 14 Akteure aus dem Kader fehlen. Angelo Di Palma erzielt den Ausgleich, ehe die Gäste ausgekontert werden

Fußball-Landesliga: VfR Hausen – FC Tiengen 08 2:1 (1:0).

Tore: 1:0 (36.) Stath; 1:1 (58.) A. Di Palma; 2:1 (70.) Spataru. – SR: Chris Schäper (Villingen). – Z.: 50. – Bes.: Kuhn(VfR/64.) verschießt FE.

Zwei weitere kurzfristige Absagen vor der Partie zwangen den Tiengener Trainer Georg Isele wieder einmal dazu, Aushilfe von der Reserve anzufordern. "Zum Glück hat mir Marco Baotic zugesagt", so Isele. Der über 40-jährige Routinier setzte sich auf die Ersatzbank und wurde auch eingewechselt. "Katastrophal – 14 Männer aus unserem Kader fehlten. Bei Auswärtsspielen treten wir in der Regel nur noch mit einer Rumpfelf an. Das ist traurig. So kann das nicht weiter gehen", kündigte Isele Gespräche an. Den anwesenden Akteuren machte er keinen Vorwurf: "Alle haben vorbildlich gekämpft. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt", lautete Iseles Bilanz.

Aus einem Gewühl heraus brachte Stath die Gastgeber in Führung (36.). Angelo Di Palma, der aus beruflichen Gründen nicht von Beginn an dabei war, war gerade drei Minuten auf dem Platz, als er das 1:1 erzielte (58.). Zwölf Minuten später vollendete Spataru einen Konter der Gastgeber zum 2:1. Di Palma zwei Mal und Baotic scheiterten kurz darauf für die Gäste nur knapp.

FC Tiengen: Hackenberger – Walter (77. Iannuzzi), Albicker, Mendy, Ködel– Rüdiger (74. Baotic), Michel (55. Di Palma), Eichhorn, Di Girolamo, Karacan – Drammeh.