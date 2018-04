Regiosport Hochrhein Deftige 0:4-Klatsche für SV 08 Laufenburg im Spitzenspiel

Fußball-Bezirksliga: Trainer Michael Wasmer geht mit seiner Elf hart ins Gericht. VfR Bad Bellingen distanziert seinen Verfolger und rückt nun dem Tabellenführer FC Wittlingen auf die Pelle. VfR-Torjäger Tim Siegin trifft zum 34. Mal in dieser Saison und erzielt damit sein 100. Pflichtspieltor für die Rebländer

Fußball-Bezirksliga: – Selbst das schelmische Lächeln war Michael Wasmer aus dem Gesicht gewichen. Es brodelte im Trainer des SV 08 Laufenburg und er hatte nach dem 0:4 seiner Elf sichtlich Mühe, die Contenance zu bewahren: "Die Niederlage ist auch in der Höhe verdient. Der VfR Bad Bellingen hatte den Willen, das Spiel zu gewinnen. Bei uns fehlte so ziemlich alles, was man in einem Spitzenspiel bringen muss", ging er mit seiner Elf, die in der Tat auf der ganzen Linie enttäuschte, ins Gericht.

Selbst die Tatsache, dass der SV 08 Laufenburg nach Verletzungen von Tobias Lerch (33.) und dessen Ersatz Steffen Späthe (41.) die Abwehr zwei Mal umstellen musste und Matthias Feldmann mit gebrochenem Finger weiterspielte, ließ Wasmer nicht gelten: "Es standen trotzdem elf Mann auf dem Platz", schnaubte er und verzichtete darauf, das Wort "standen" speziell zu betonen. Gerade einmal zwei halbwegs erwähnenswerte Torchancen brachten die Null-Achter zustande. Dabei vergaben Arber Islami (23.) und Bujar Halili (35.) in aussichtsreichen Positionen die mögliche Führung.

So fiel es den Gastgebern nicht schwer, sich von Minute zu Minute zu steigen. Auch sie hatten früh wechseln müssen, doch mit mehr Erfolg: "Das ist unser Plus, dass wir problemlos umstellen können", freute sich VfR-Trainer Werner Gottschling über seinen breiten Kader. So fügte sich der für Dominik Fräulin (8.) gekommene Tim Schillinger nahtlos ein, beschäftigte mit Christian Ophoven und Yannik Domagala die Laufenburger Defensive permanent, so dass der angeschlagene Tim Siegin entlastet war.

Kurz vor der Pause, als Späthe draußen und Angelo Armenio noch nicht auf dem Platz war, schlugen die Rebländer zu. Siegin flankte auf Tim Schillinger. Der verhaspelte sich, hatte aber im Strafraum Zeit und Platz, den freistehenden Jakob Schönhagen zu bedienen – 1:0. In der Nachspielzeit flankte Yannik Domagala, Tim Schillinger hatte wieder Platz und köpfte zum 2:0 ein.

Ein angedachtes Aufbäumen des SV 08 Laufenburg erstickten die Bad Bellinger im Keim. Yannik Domagala flankte einen Freistoß in den Strafraum. Ophoven stieg vor Feldmann in die Luft – 3:0. Kurz danach setzte Siegin zum Solo an und erzielte sein 100. Pflichtspieltor im dritten Aktivjahr.

Jetzt nahmen die Gastgeber Siegin, Domagala und damit Tempo aus der Partie, legten aber trotzdem mehrfach böse Unzulänglichkeiten in der Laufenburger Defensive bloß. Einziger Aufreger der letzten halben Stunde war der Tritt von Emanuel Esser auf Leon Dickaus Fuß, was einen heftigen Tumult nach sich zog. Schiri Timo Bugglin hatte die Tätlichkeit nicht übersehen und sorgte ohne "Gelb" und mit klarer Ansage an die Kapitäne schnell für Ruhe.

Eine klare Ansage machte VfR-Trainer Werner Gottschling nach dem überzeugenden Sieg: "Ehe wir auch nur einen Gedanken ans Spitzenspiel in zwei Wochen gegen den FC Wittlingen verschwenden, konzentrieren wir uns auf die Spiele beim FC Erzingen und bei Bosporus FC Friedlingen." Mit der Leistung seiner Elf war er völlig zufrieden: "Das beste Spiel seit Wochen. Wir waren auf den Punkt fokussiert." Nun, so Gottschling, zahle sich aus, dass das Team derzeit regelmäßig mit 18 bis 20 Spielern trainiere: "Wir können auch auf Ausfälle wie Dominik Fräulin schnell und gut reagieren."

Bujar Halili: "In so einem Spitzenspiel musst du heiß auf den Platz gehen!"

Rede und Antwort zu stehen, fiel den Laufenburger Spielern nach dem deprimierenden 0:4 beim VfR Bad Bellingen nicht leicht. BujarHalili (24) stellte sich unseren Fragen.

Bujar, dieses 0:4 war ja schon eine heftige Ohrfeige für euch im Spitzenspiel?

Kann man wohl sagen. Schließlicht spielte der Zweite gegen den Dritten. Aber wir waren einfach nicht richtig da. Vor der Pause unterlaufen uns zwei Patzer und kassieren prompt zwei Tore. Der Einsatz fehlte komplett. Allerdings waren wir beim 0:1 durch Steffens Verletzung in Unterzahl.

Nach der Pause ging es gerade so weiter?

Naja, wir hatten uns eigentlich schon vorgenommen, mehr Druck aufzubauen. Aber dann kam der Doppelschlag mit dem 0:3 und dem 0:4.

Trotz allem war es aber zu wenig?

Natürlich! Wir hatten die große Chance auf den zweiten Platz. Da muss man heiß auf den Platz gehen. Es weiß doch jeder, wie die Lage ist. Da muss auch kein Trainer extra motivieren.

Trotzdem scheint der Wurm drin zu sein. Es gab ja kaum Torchancen in Bad Bellingen.

Seit dem 2:4 in Wittlingen und den Begleitumständen läuft es nicht rund. Diese unglückliche Niederlage steckt noch in den Trikots.

Man kann nicht alles auf die Unparteiischen schieben!

Natürlich nicht. Das mache ich auch nicht. Aber wenn du dann auf dem Platz stehst, dann spürst immer wieder gefühlte Ungerechtigkeiten. Das baut sich ungewollt auf.

Ist der Aufstiegszug nun schon abgefahren?

Wir machen jetzt einen Schritt nach dem anderen und dann sehen wir weiter. Ich hoffe, dass wir die Kurve noch kriegen. Es wäre schön, wenn es noch klappt mit der Landesliga. Andererseits haben wir eine junge Elf und vielleicht tut es ihr gut, wenn sie noch ein Jahr in der Bezirksliga reifen kann.