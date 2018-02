Regiosport Hochrhein David Eusterholz wird Zwölfter

Kart: Juniorenfahrer aus Horheim überzeugt bei Europameisterschaft in den Niederlanden

Kart: – Bei der Indoor Kart-Europameisterschaft in Middelburg/Niederlande fuhr der Horheimer David Eusterholz auf den zwölften Platz bei den Junioren und war damit bester Deutscher. Gegen die starken Lokalmatadoren vermochte der Südbadener nur bei den Qualifikationsläufen noch Paroli zu leisten. Auch im Vorlauf klebte Eusterholz das Pech an den Reifen. Er rettete sich mit dem elften Rang noch ins Finale. In der Final-Qualifikation zum Hauptrennen sicherte er sich zwar auf Platz sieben eine optimale Startposition, doch wurde er beim Überholen des vor ihm liegenden Fahrzeugs von der Bahn geräumt und fuhr am Ende auf Platz zwölf ins Ziel.

Bereits im nächsten Monat startet er im Schwarzwald Cup und der SHM–Meisterschaft, um sich dort mit Podestplätzen und sich so für die EM 2019 zu qualifizieren.