Regiosport Hochrhein Dario Muto vom FC Zell blickt nach vorn

Der 24-jährige Bezirksliga-Fußballer hat Operation in Lörrach gut überstanden und ist seit dem heutigen Donnerstag wieder zu Hause. Bei einem Zweikampf in der Partie bei der SpVgg. Brennet-Öflingen hat sich der Italiener das Wadenbein und das Sprunggelenk gebrochen

Fußball-Bezirksliga: – Daumen drücken heißt es derzeit beim FC Zell und letztlich in der gesamten Liga für Dario Muto (24) nach dessen schwerer Verletzung im Spiel bei der SpVgg. Brennet-Öflingen, das auf Wunsch der Gäste nach Mutos Erstversorgung durch den Notarzt am vorigen Sonntag vom Schiedsrichter Jürgen Vogelbacher (Schwerzen) beim Stand von 3:0 für die Gastgeber in der 75. Minute abgebrochen wurde.

Der Italiener wurde in Lörrach operiert und befindet sich auf dem Weg der Besserung: „Nachts habe ich noch starke Schmerzen, aber ich kann schon leichte Belastungsübungen machen“, so Muto, der am Donnerstag aus der Klinik entlassen wurde. Sein OP-Bericht lässt erahnen, wie schwer die Verletzung ist, die er sich im Zweikampf mit Denis Götz zugezogen hat: „Das obere Sprunggelenk und das Wadenbein sind gebrochen. Der Außenknöchel war um 30 Grad verrenkt und wurde noch im Krankenwagen gerichtet.“ Drei Stunden lang wurde Muto operiert: „Ich werde in sechs bis acht Wochen wieder gehen können.“

An Fußball wollte Muto im ersten Moment noch nicht denken: „Nach so einer Verletzung fragst du dich, ob es sinnvoll ist, wieder kicken zu wollen. Andererseits kann ich mir ein Leben ohne Fußball mit der geilen Truppe und meinem Bruder Fabio gar nicht vorstellen.“ Entsprechend hat sich Muto sein Ziel gesetzt: „Die Chancen, wieder schmerzfrei kicken zu können, liegen bei 80 Prozent. Ich weiß, dass ich eine harte Zeit mit Physiotherapie und Muskelaufbau vor mir habe. Ich werde Schritt für Schritt nach vorn gehen.“