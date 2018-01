Regiosport Hochrhein "Danke Schiri" für Marco Brendle und Walter Osswald

Fußball: Auszeichnungen für zwei engagierte Schiedsrichter im Bezirk Hochrhein

Fußball: – Marco Brendle aus Stühlingen und Walter Osswald aus Malsburg sind die Sieger der Aktion "Danke Schiri" im Bezirk Hochrhein. Ausgezeichnet werden die südbadischen Sieger am Donnerstag, 15. März, in Freiburg. Der DBF ehrt Schiedsrichter, die auf und neben dem Platz durch ihr Engagement überzeugen und beispiellos handeln. Sie sind die „wahren Helden der Kreisliga“.

Wohnort von Marco Brendle ist seit langem schon Freiburg, doch der 34-Jährige stammt aus Eberfingen und pfeift für die SpVgg. Wutöschingen. Schiedsrichter ist er seit 2005, aktuell in der Landesliga. Brendle hat in den zwölf Jahren rund 750 Spiele geleitet. Doch aktiv ist er auch neben dem Platz. Seit 2011 ist er als Obmann der Jungschiedsrichter sitzt er im Bezirksfußballausschuss und ist ständiger Ansprechpartner für den Nachwuchs. Diese aufstrebenden Schiedsrichter setzt er immer als Assistenten an der Seitenlinie bei seinen Spielen ein. Marco Brendle wirbt ständig bei den Vereinen um neue Schiedsrichter, führt zudem Nachwuchslehrgänge und Gruppenlehrabende für Jungschiedsrichter durch.

Sieger der Kategorie Ü50 wurde Walter Osswald (64) vom SV Malsburg. Seine Tätigkeit als Schiedsrichter begann er vor 30 Jahren und hat mittlerweile über 2000 Spiele geleitet. Neben seiner aktiven Spielleitung wirkt er als Verbands- und Bezirksbeobachter. Wann immer er benötigt wird, steht er für Lehrabende, Referate und Info-Abende in seiner Schiedsrichter-Gruppe zur Verfügung. "Walter zeichnet sich als sehr angenehme Persönlichkeit aus, ist immer freundlich und nie schlecht gelaunt und hat immer einen lockeren Spruch auf Lager", schreibt Steffen Fante vom Verbandsschiedsrichter-Ausschuss.