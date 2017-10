Handball DJK Bad Säckingen ist gut vorbereitet für die neue Saison

Handball: Spieltag am Sonntag, 8. Oktober, ab 12.45 Uhr, mit fünf Partien in der Badmattenhalle in Bad Säckingen. Weiblicher Nachwuchs dringend gesucht

Handball: – Mit insgesamt neun Mannschaften gehen die Handballer der DJK Bad Säckingen ins neue Spieljahr. Neben drei Aktiv-Mannschaften sind fünf Jugendteams und eine Mini-Mannschaft im Spielbetrieb des Bezirks Freiburg/Oberrhein. Eine Mädchenmannschaft musste kurzfristig wegen Mangels an Spielerinnen wieder zurückgezogen werden. D- bis A-Mannschaften gibt es also nur bei der männlichen Jugend. Die E-Jugend und die Minis sind gemischt aufgestellt.

Sowohl die 1. Mannschaften der Männer und Frauen sowie die A-Jugend bereiteten sich schon in den Sommerferien mit intensiven Trainingseinheiten und Trainingswochenenden auf die neue Saison vor. Für die Männer ist nach dem Aufstieg in die Bezirksklasse der Ligaverbleib als einziges Ziel ausgegeben. Allerdings ist schon jetzt klar, dass es einzelne Verletzungsausfälle zu beklagen gibt. Das erste Saisonspiel ging knapp mit 30:31 bei den Handball-Löwen Heitersheim verlosen. Die Frauen könnten mit ihrem großen Kader sogar um den Aufstieg in die Landesliga mitspielen. Die ersten zwei Spiele haben sie bereits gewonnen und stehen an der Tabellenspitze.

Bei der Jugend steht natürlich immer der Spaß im Vordergrund, jedoch wird individuell auf die Spieler und Spielerinnen eingegangen, um sie bestmöglich zu fördern und zu entwickeln. Unsere gut ausgebildeten Trainer mit meist langjähriger Erfahrung verfolgen ein durchgehendes Konzept, das man in den Aktivmannschaften erkennen kann. Dort dürfen die Jugendspieler ab einem gewissen Alter aushelfen.

Die DJK Bad Säckingen freut sich auf eine Saison mit spannenden Spielen und vielen Erfolgen – und jederzeit über sportbegeisterte Zuschauer, die die Mannschaften unterstützen. Der nächste Heimspieltag in der Badmattenhalle findet am Sonntag, 8. Oktober, statt. Eröffnet wird der Handballnachmittag von der D-Jugend um 12.45 Uhr gegen die HSG Freiburg. Um 14 Uhr spielt die C-Jugend gegen SF Eintracht Freiburg. Um 15.30 Uhr trifft die B-Jugend auf den TV Todtnau männlich, ehe um 17.15 Uhr die Männer gegen Handballunion Freiburg II aufs Feld gehen. Das letzte Spiel des Abends bestreiten die Männer 2 um 19 Uhr. Die Frauen sind bereits am Samstag, 17.30 Uhr, beim TV Herbolzheim im Einsatz.

Die DJK Bad Säckingen ist verstärkt auf der Suche nach Jugendspielerinnen in jeder Altersklasse, um in naher Zukunft auch dort wieder vertreten sein zu können. Bei Interesse sollten die Mädchen zu den Trainingszeiten in der Badmattenhalle vorbeischauen oder die Trainer kontaktieren. Alle Informationen gibt es auf der Vereins-Homepage: www.handball-in-bad-saeckingen.de