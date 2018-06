Regiosport Hochrhein Christian Keller wechselt zum SV 08 Laufenburg

Fußball-Bezirksliga: Der 29-jährige Mittelfeldspieler verlässt die SG Niederhof/Binzgen

Fußball-Bezirksliga: – Der Tabellenzweite SV 08 Laufenburg hat Christian Keller von der SG Niederhof/Binzgen als achten Neuzugang für die kommende Spielzeit gemeldet. Der 29-jährige Mittelfeldspieler wechselt im Sommer ins Waldstadion. Keller war im Juli 2010 vom damaligen Bezirksligisten SV Blau-Weiß Murg zum SV Niederhof in die Kreisliga A gekommen und feierte 2015 mit dem Verein den erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga. Seit 2016 gehörte er der Spielgemeinschaft des SV Niederhof mit dem FC Binzgen an. Neben seiner Tätigkeit als Aktivspieler war Keller, der auch im Gemeinderat der Gemeinde Murg vertreten ist, als Jugendtrainer tätig. "Wir verlieren eine wertvolle Stütze der vergangenen Jahre", schreibt die SG auf ihrer Facebookseite.