Regionalsport Hochrhein Cheftrainer-Aufgaben für Timo Jankowski

Nach der Trennung von Trainer Murat Yakin setzen die Grasshoppers Zürich auf eine kommissarische Lösung mit Assistenz- und Konditionstrainer Timo Jankowski. Laufenburger rückt vorerst mit Patrick Schnarwiler zum Cheftrainer des Schweizer Proficlubs aus der Nationalliga A auf

Schweizer Fußball: Unerwarteter Aufstieg für Timo Jankowski: Nach der Trennung von Trainer Murat Yakin setzen die Grasshoppers Zürich auf eine kommissarische Lösung mit Assistenz- und Konditionstrainer Timo Jankowski. Der Laufenburger rückt vorerst mit Patrick Schnarwiler zum Cheftrainer des Schweizer Proficlubs aus der Nationalliga A auf.

Die Grasshoppers hatten sich diese Woche von Yakin getrennt, der erst im August des vergangenen Jahrs den damaligen Cheftrainer Carlos Bernegger abgelöst hatte. Die Grasshoppers sind derzeit auf Platz sechs der Schweizer Super League zu finden. Jetzt setzen die Verantwortlichen auf eine vereinsinterne Interimslösung mit dem 33-jährigen Jankowski und seinem Trainerkollegen Schnarwiler. Am Samstag in der Partie gegen den FC St. Gallen wird Jankowski auf alle Fälle noch mitverantwortlicher Cheftrainer sein. Auch in der neuen Saison wird Jankowski in besonderer Funktion für die Grasshoppers tätig sein. Er wird im Sommer bei dem Schweizer Traditionsclub Ausbildungschef. Jankowski: "Wir werden das sogenannte Projekt 2022 starten. Mit diesem wollen wir international zu den Top-Ausbildungsvereinen werden."