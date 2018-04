Regiosport Hochrhein Bruno Sahner leitet Pamina-Gremium

Funktionär aus Maulburg für zwei Jahre gewählt. Grenzüberschreitende Verbindung der Verbände im Südwesten und in Elsass/Lothringen. Futsal für alle Altersklassen im Angebot

Futsal: – Für zwei Jahre wurde Bruno Sahner aus Maulburg zum Präsidenten des "Pamina", dem Sportausschuss der Fußballverbände aus Baden, Südbaden, Südwestdeutschland und Elsass/Lothringen, gewählt. Aufgabe des Verbandes ist es, grenzüberschreitende Veranstaltungen der beteiligten Regionen durchzuführen. Erfolgreich ist Pamina vor allem bei Schülertreffen der beteiligten Bundesländer mit dem Futsalturnier der Schüler. Dabei werden die Jugendlichen stets in Familien untergebracht, um den Kontakt zu fördern.

In diesem Jahr gab es einen "Tag der offen Tür" in der Geschäftsstelle Lauterbourg nahe der deutsch-französischen Grenze, westlich von Karlsruhe geben. Daran beteiligten sich unter anderem auch U13-Jugendmannschaften. Die Mannschaften wurden aus den Akteuren der Vereine gemischt. Zudem sollte jeder Verein ein spezielles "Pamina Banner" entwerfen

Ein jährliches Futsalturnier der Altersklasse U15 mit je zwei Vereinen und den Auswahl-Mannschaften der beteiligten Verbände wird im Dezember durchgeführt. Das Turnier dient den deutschen Auswahl-Teams als Vorbereitung zur deutschen Futsal-Meisterschaft in Duisburg. Zwischen den Fußballpokalsiegern der Bezirke wird im Sommer ein Paminapokal ausgespielt. Ü40-Mannschaften bestreiten jährlich im Oktober ein Ü-Turnier. Somit werden in alle Altersklassen Futsal-Spiele angeboten. "Praktische Arbeit wird von den Verbänden und der Geschäftsstelle Pamina geleistet und hat eine Nachhaltigkeit, was das Ziel auch der Politikverantwortlichen ist", betont Sahner.