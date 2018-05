Regionalsport Hochrhein Bronze für Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder vom RV Lottstetten

Kunstrad: Zweier des RV Lottstetten sichert sich im ersten Jahr bei den U19-Juniorinnen die Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften in Nufringen

Kunstrad: (gew) Diese Bronzemedaille ist für Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder fast Gold wert. Der Zweier des RV Lottstetten wurde bei den Deutschen Meisterschaften in Nufringen Dritter bei den Juniorinnen. Das ist um so beachtlicher, als das Duo im ersten Jahr bei den U19-Juniorinnen startet, also dem jüngeren Jahrgang angehört. Die beiden Zweier, die sich bei der DM Gold und Silber holten, zählen zum älteren Jahrgang, wechseln also jetzt zu den Frauen.

Insgesamt hatten sich zwölf Paare für die DM qualifiziert, darunter auch die Lottstetterinnen mit der dritthöchsten eingereichten Punktzahl (116,20). Mit 106,70 ausgefahrenen Punkten gewannen sie Bronze. Gold ging an Freisler/Niedermayer (RKV Denkendorf) mit 119,18 Punkten vor Riedel/Riedel (RV Adler Bechhofen/108,01) und Papok/von Schneyder (106,70).

Schon vor dieser DM hatten die zweifachen deutschen Schüler-Meister aus Lottstetten als jüngstes Paar im Feld bei den U19-Juniorinnen alle Erwartungen übertroffen. Dafür sprechen der dritte Platz bei der Junior-Masters-Serie und Rang zwei im Baden-Württemberg-Cup. Trainerin Kerstin von Schneyder hatte dennoch vor den nationalen Titelkämpfen gewarnt: "Es muss jeder erst einmal fahren."

Nach dem Erfolg in Nufringen sind die Erwartungen natürlich groß. Die Lottstetterinnen hatten sich ja schon vorzeitig für die Nationalmannschaft qualifiziert und werden im Sommer an neuen Übungen mit noch höheren Schwierigkeitsgraden arbeiten. Ziel ist es, Deutschland im kommenden Jahr bei der Junioren-Europameisterschaft zu vertreten.