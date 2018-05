Regiosport Hochrhein Bosporus FC Friedlingen steht als erster Absteiger fest

Fußball-Bezirksliga: Aufsteiger kann rettenden Platz 13 nach dem 0:10-Debakel gegen den VfR Bad Bellingen nicht mehr erreichen und müsste auf alle mögliche Schützenhilfe hoffen. VfR-Torjäger Tim Siegin trifft vier Mal in vier Minuten und hat jetzt 40 Tore auf dem Konto. SV 08 Laufenburg gewinnt Verfolgerduell beim SV Buch und bleibt am Spitzenduo dran. TuS Efringen-Kirchen vergrößert mit 5:2-Sieg beim FC Wallbach die Abstiegssorgen des nun m vier Punkte distanzierten FC Wehr. Mit dem 2:2 des FC Schönau gegen den SV Jestetten endete offiziell die Vorrunde und damit ist der SV Buch seit heute offizieller Herbstmeister.

SV Buch – SV 08 Laufenburg 1:2 (0:0). – Tore: 0:1 (52.) Esser; 1:1 (58.) Berger; 1:2 (67.) Knab. – SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden). – Z.: 350. – Bes.: Pecoraro (SVB/46.) verschießt FE. – Es war die erwartet schwere Aufgabe für den SV 08 Laufenburg. Der seit diesem Nachholspieltag "offzielle Herbstmeister" SV Buch hielt die Partie vor der Pause offen und verpasste es unmittelbar nach Wiederanpfiff, in Führung zu gehen. Patrick Vögele war gefoult worden, doch Pascal Pecoraro zielte beim Strafstoß etwas zu hoch. Das rächte sich, denn Emanuel Esser sorgte für die Laufenburger Führung. „Wir hatten das Spiel bis zur Pause unter Kontrolle, danach wurden die Laufenburger besser“, urteilte SVB-Trainer Michael Hägele: „Das Ergebnis geht in Ordnung. Wir können ja nicht in jedem Spiel so viel Glück haben wie zuletzt.“ In der Tat glich Manuel Berger zwar aus, doch kurz danach gelang Laufenburgs Torjäger Sandro Knab mit seinem 25. Saisontor der Siegtreffer.

FC Schlüchttal – FV Lörrach-Brombach II 4:5 (3:2). – Tore: 1:0 (5.) Gantert; 1:1 (19.) Sorg; 2:1 (34.) P. Blatter; 2:2 (36.) Sementschuk; 3:2 (44.) D. Gisinger; 3:3 (62.) Topic; 3:4 (70.) Güntert; 4:4 (80.) F. Gisinger; 4:5 (89.) Dantona. – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Z.: 120. – Vier Tore erzielt – und doch verloren. Vom Glück war der FC Schlüchttal am Vatertag nicht verwöhnt. Mit nun 13 Punkten Rückstand auf den rettenden Platz 13 ist der umgehende Abstieg des Neulings in den letzten fünf Spielen kaum noch abzuwenden. Die Gastgeber führten drei Mal gegen die Verbandsliga-Reserve aus Lörrach, kassierte drei Mal den Ausgleich und ausgerechnet der Ex-Schlüchttaler Heiko Güntert brachte den Gast nach 70 Minuten in Führung. Frederik Gisinger gelang zwar noch das 4:4, doch kurz vor Schluss traf Dantona. „Wir kassieren zu einfache Gegentore und nutzen beste Chancen nicht“, war Sportchef Oliver Eichkorn der Verzweiflung nah.

FC Schönau – SV Jestetten 2:2 (1:0). – Tore: 1:0 (10.) Eckert; 1:1 (65./HE) Lohr; 1:2 (72.) Furlani; 2:2 (90.+6) Matthias Steinebrunner. – SR: Florian Studinger (Denzlingen). – Z.: 90. – In der sechsten Nachspielminute war der sicher geglaubte Sieg futsch. Im letzten Vorrundenspiel der Saison berappelte sich der Gast nach der Pause. Marco Lohr traf per Strafstoß nach Matthias Steinebrunners Handspiel, dann netzte Patrick Furlani – erstmals in dieser Spielzeit – per Traumtor ein. Sekunden vor dem Abpfiff, glich Steinebrunner noch zum verdienten Remis aus. Die Schönauer sind damit nach dem Trainerwechsel weiter sieglos. Der SV Jestetten hat zwar noch das Nachholspiel gegen den FC Geißlingen am 16. Mai zu bestreiten, dürfte sich aber dennoch bei zehn Punkten Rückstand aus dem Titelrennen verabschiedet.

FC Wallbach – TuSEfringen-Kirchen 2:5 (0:2). – Tore: 0:1 (14.) und 0:2 (16.) beide Flad; 1:2 (49.) Flato; 1:3 (61.) Palatini; 2:3 (80./FE) Sönmezüren; 2:4 (81.) Hallasch; 2:5 (85.) Matz. – SR: Luigi Satriano (Zell). – Z.: 120. – Die Gäste spielten über weite Strecken aus einem Guss, führten zur Pause verdient nach einem Doppelschlag von Kapitän Michael Flad. Auf die Wallbacher Anschlusstreffer im zweiten Durchgang hatte der TuS Efringen-Kirchen immer gleich die passende Antwort parat und gewann am Ende auch in der Höhe verdient: „Wir trafen zwei Mal Holz und vergaben mehrere Hochkaräter“, so Harald Wittke vom TuS-Vorstand: „Da wäre noch mehr drin gewesen.“ Der FC Wallbach hat sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Bosporus FC Friedlingen – VfR Bad Bellingen 0:10 (0:3). – Tore: 0:1 (15.) und 0:2 (37.) beide T. Schillinger; 0:3 (41.) Ophoven; 0:4 (48.), 0:5 (50.), 0:6 (51.) und 0:7 (52.) alle T. Siegin; 0:8 (71.) Ophoven; 0:9 (80./FE) Y. Domagala; 0:10 (86.) J. Domagala. – SR: Marco Brendle (Freiburg). – Z.: 180. – Bes.: Rot für Bozkurt (BFC/89.) wg. Unsportlichkeit. – "Es war teilweise in Zwei-Klassen-Unterschied", schüttelte BFC-Trainer Faik Zikolli nach der zweistelligen Pleite des designierten Absteigers gegen den Titelaspiranten. Der Abstieg ist damit besiegelt, denn Platz 13 kann nicht mehr erreicht werden. Sollten die Friedlinger wider Erwarten die letzten vier Spiele gewinnen und noch Platz 14 erreichen, müssen sie darauf hoffen, dass kein Landesligist absteigt oder – bei einem Landesliga-Absteiger – der Hochrhein-Vizemeister aufsteigt. Nur in diesem Fall gibt es drei Absteiger. Die Bad Bellinger haben sich fürs Spitzenspiel am Samstag gegen den zwei Punkte vor ihnen stehenden Tabellenführer FC Wittlingen warm geschossen. Allein Torjäger Tim Siegin, traf vier Mal – innerhalb vier Minuten. Sein Konto füllte er auf nunmehr 40 Tore auf, ist damit alleiniger Rekordschütze der Bezirksliga aller Zeiten.

Sportchef Patrick Netzhammer (FC Erzingen) blickt auf den 30. Spieltag der Bezirksliga:

Die Spiele vom Wochenende mit Schiedsrichter-Ansetzungen und unseren Tipps:

Samstag, 16 Uhr:FC Schlüchttal – FC Wehr (Vorrunde: 0:2). – SR: Timo Bugglin (Weil). – Tipp: 2:3.FC Wallbach – FV Lörrach-Brombach II (0:3). – SR: Lukas Gäng (Erzingen). – Tipp: 3:2.VfR Bad Bellingen – FC Wittlingen (2:3). – SR: Steffen Fante (Neuenburg). – Tipp: 4:2.17.30 Uhr:FC Schönau – SV 08 Laufenburg (1:3). – SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). – Tipp: 2:3.18 Uhr:SV Weil II – FC Geißlingen (2:1). – SR: Ali Aslan Durmus (Lörrach). – Tipp: 1:2.Sonntag, 15 Uhr:TuS Efringen-Kirchen – SV Buch (2:1). – SR: Hafes Gerspacher (Heitersheim). – Tipp: 2:2.FC Zell – FC Erzingen (1:2). – SR: Uwe Müller (Höchenschwand). – Tipp: 1:3.Bosporus FC Friedlingen – SV Jestetten (0:4). – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Tipp: 2:5.