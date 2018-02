Regiosport Hochrhein Bitteres Saisonende für EHC Herrischried

Eishockey: White Stags unterliegen im Saisonfinale mit 3:4 gegen den EHC Lausen und beenden Saison auf dem fünften Platz. Vier Tage nach dem Pokal-Aus wird bei der fünften Niederlage in Serie nun auch die Meisterrunde verpasst. Zweifacher Torschütze Timo Preuß etabliert sich als bester Scorer der Liga

Eishockey, 3. Schweizer Liga

EHC Herrischried – EHC Lausen 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Tore: 1:0 (6.) Preuß (Bumann/Zourek); 1:1 (14.) Weber; 2:1 (17.) Preuß (Vlk); 2:2 (33.) Brogli; 2:3 (37.) Buser; 2:4 (50.) Häfelfinger; 3:4 (58.) Pacek. – Strafzeiten: EHCH: 7 x 2 Min. + 10 Min.; EHCL: 4 x 2 Min. + 10 Min. – Z.: 440.

Der EHC Herrischried hat am Abend seinen großen Traum verpasst. Die White Stags kassierten – nach dem Pokal-Aus am Donnerstag mit 5:6 gegen den EHC Binningen – nun vor 440 Zuschauern gegen den EHC Lausen die vierte Liga-Niederlage in Folge. Sie schrammten so klar an der Meisterrunde vorbei und beenden die Saison mit 23 Punkten auf einem letztlich enttäuschenden fünften Tabellenplatz. Zwar hätte rein rechnerisch ein Sieg gereicht, doch waren die Hotzenwälder auch auf Schützenhilfe des Schlusslichts HC Fischbach-Göslikon angewiesen, das im Derby gegen den neuen Tabellenzweiten HC Wohlen-Freiamt mit 1:8 unterlag.

Die Herrischrieder nahmen sofort das Zepter in die Hand, um das Saisonziel noch zu erreichen. Topscorer Timo Preuß legte mit seinem zehnten Saisontreffer die Führung vor. Über Tomas Zourek und Damiano Bumann war der Puck zu Preuß gelangt. Chancen zum 2:0 ließen die White Stags liegen. Wie aus dem nichts gelang dem EHC Lausen hingegen der Ausgleich. Doch gaben die Herrischrieder das Spiel nicht aus der Hand, Timo Preuß besorgte in Überzahl das 2:1. Das Spiel wurde nun härter und zerfahrener, doch selbst in Unterzahl retteten die Gastgeber den Vorsprung in die Pause.

Im zweiten Drittel begegneten sich die Mannschaften auf Augenhöhe, machten aber überwiegend durch Fouls auf sich aufmerksam. Jedem war klar, dass der nächste Fehler entscheidend sein kann. Also gingen die Kontrahenten keine großen Risiken ein. Nach 30 Minuten begann die große Druckphase der Gäste: Erst gelang Dominik Brogli der Ausgleichstreffer, drei Minuten später schob Michael Buser in Überzahl die Scheibe an Schlussmann Daniel Mendelin vorbei.

Nun musste der EHC Herrischried auf den Rückstand reagieren. Coach Adrian Strahm machte seine Mannen in der letzten Spielpause nochmals richtig heiß. Disziplin galt nun als Schlüssel zum Erfolg. Als der EHC Lausen nach 45 Minuten für zwei Minuten in Unterzahl spielte, war die Powerplay-Stärke der White Stags gefragt. Doch der Treffer in Überzahl blieb aus, stattdessen durfte sich Tibor Haas auf der Strafbank abkühlen. Prompt gelang dem EHC Lausen in Überzahl durch Peter Häfelfinger das 4:2.

Mit gesenkten Köpfen wechselten die Herrischrieder Reihen, das letzte Fünkchen Hoffnung schien verloren. Doch Aufgeben war keine Option: Jiri Pacek machte es noch einmal spannend, traf 2:30 Minuten vor Spielende zum 3:4-Anschlusstreffer. Auch nachdem Daniel Mendelin später einen Penaltyschuss vereitelt hatte, glaubten Spieler und Fans noch an einen Sieg. Auch wenn die Mannschaft bis zum Schluss kämpfte, reicht es nicht mehr.

Ein wenig Grund zum Jubel gab es dennoch: Der zweifache Torschütze Timo Preuß schoss sich noch an die Spitze der Top-Scorerliste. Mit 28 Punkten hat er Julian Merkli (27) von den Argovia Stars II überholt und war durchschnittlich in jedem Spiel an zwei Toren beteiligt.