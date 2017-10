Fußball-Kreisliga A-Ost Bittere Pleite für FC Grießen

Fußball-Kreisliga A-Ost: 1:4-Niederlage gegen den SC Lauchringen tut weh. Schmidles Platzverweis bremst Offensivbemühungen

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Enttäuscht stand Trainer Thorsten Stauch nach dem bitteren 1:4 seines FC Grießen gegen den SC Lauchringen im Häuschen, wo sonst die Reservespieler sitzen. Sein Blick schweifte ins Leere, während die Dunkelheit einbrach. Seine noch finsteren Gesichtszüge verrieten alles. Für die Klettgauer brechen nach der Pleite wohl harte Zeiten an.

Als wenn alles nicht schon schwer genug ist, musste Stauch auf seinen Torjäger Jörg Ritter und Tobias Maier verzichten. "Das merkt man natürlich, wenn solche Spieler fehlen", sagte der Trainer. Der Trainingsbesuch sei, bedingt durch Absenzen wegen Studium und Beruf, ebenfalls nicht rosig. Der Kader ist ohnehin dünn. Dann fehlt nächstes Wochenende auch noch Stefan Schmidle, der wegen einer unnötigen Aktion gegen Lauchringens Torhüter Rainer Lüber in der 69. Minute Gelb-Rot sah. Zuvor hatte es für ihn von Schiedsrichter Jonas Probst (Waldshut-Tiengen) für eine Schwalbe Gelb gegeben. Für Lüber war die Partie nach dem Foul ebenso beendet. Er musste verletzt raus.

Das war der Knackpunkt. Beim Stand von 1:2 hatte der FC Grießen den Druck erhöht. Vor der Pause hatte Albano Lettieri (8.) die Gäste nach einem Patzer von Matthias Sigmann in Führung gebracht. Mit einem satten Schuss aus 16 Metern hatte Philipp Maier (13.) ausgeglichen. Manuel Semar (64.) hatte einen erneuten Patzer zur Gästeführung genutzt. Stauch brachte Ramon Fischer. Der hatte gleich eine dicke Chance zum 2:2. Der Schwung hielt nicht lange an. Schmidles Platzverwies stoppte die Klettgauer. Sie wurden in der Schlussphase gnadenlos ausgekontert. Dennis Gallmann (74.) und Magnus Kaiser, der zuvor schon zwei dicke Chancen vergeben hatte, verpassten dem FC Grießen die deutliche Pleite.

Stauch machte die Niederlage nicht alleine an der Ampelkarte fest: "Wir haben wieder zwei dumme Tore kassiert. Natürlich wird es mit zehn Mann schwierig. Zumal Schmidle ein wichtiger Spieler im Zentrum ist." Ganz klar. In der Schaltzentrale war nach der 69. Minute nicht mehr viel los. Das Grießener Offensivspiel litt darunter merklich.

Der SC Lauchringen scheint indes die Lust am Tore schießen wieder entdeckt zu haben. Sieben Treffer in zwei Spielen – das hatte es schon lange nicht mehr gegeben. Unterm Strich wirkten die Lauchringer abgeklärter, ballsicherer. "Wir haben nach dem Ausgleich weiter unser Spiel gemacht. Wir waren geduldig und haben uns belohnt", freute sich Co-Trainer Roland Steffen.

"Absteigen wollen wir auf keinen Fall"

Mit seinem Zwilingsbruder Tobias zählt Philipp Maier (27) schon zu den erfahrenen Spielern beim FC Grießen. Über sein tolles Tor konnte er sich nach dem 1:4 gegen den SC Lauchringen nicht so richtig freuen.

Philipp, was war der Knackpunkt heute?

Wir haben gut angefangen, fand ich, dann das erste Gegentor nach einem Bock kassiert. Da ging alles schon los. Es kam Gelb-Rot für Stefan Schmidle. Das hat uns richtig aus der Bahn geworfen. In der Phase, als wir dran waren. Am Schluss wurden wir ausgekontert.

Wo klemmt es bisher in dieser Runde?

Schwierig zu sagen. Wir haben im Training oft nur sechs, sieben Spieler. Das ist zu wenig. Die Jungs studieren oder arbeiten. Es fehlen immer wieder wichtige Spieler. Heute waren mein Bruder Tobias und Jörg Ritter nicht dabei. Und ein bisschen fehlt uns das Glück.

Das Potenzial ist sicher da, oder?

Klar. Wir haben vor allem junge Spieler mit Potenzial. Sie sind schon im zweiten Jahr dabei. Ich glaube, es kommt alles noch. Die Jungs haben Perspektiven.

Wo sehen Sie den FC Grießen?

Absteigen wollen wir nicht. Auf keinen Fall. Das ist unser erstes Ziel. Wir wollen uns im Mittelfeld der Tabelle festsetzen. Ich habe auf jeden Fall keine Lust darauf, wieder bis zum letzten Spieltag zu zittern.